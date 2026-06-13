Simona Halep s-a retras oficial din activitatea sportivă. Mesajul transmis românilor

Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Simona Halep s-a retras oficial din activitatea sportivă, sâmbătă seara, în cadrul unui eveniment organizat la BT Arena din Cluj-Napoca.

În faţa unei săli arhipline, vizibil emoţionată, Halep a transmis un mesaj de recunoştinţă fanilor şi ţării: "Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut (...) Vă mulţumesc din suflet pentru că nu v-aţi îndoit de mine atunci când mi-a fost greu".

Evenimentul, marcat de momente de înaltă încărcătură emoţională, a adus laolaltă mari legende ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Virginia Ruzici, dar şi personalităţi internaţionale din tenis, precum foştii antrenori ai sportivei, Darren Cahill şi Daniel Dobre, arbitrul Kader Nuni şi jucătorii de top Elina Svitolina şi Gael Monfils.

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Pentru prima dată în acelaşi loc, publicul a putut admira toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei. În plus, terenul de joc de la BT Arena a fost personalizat în mod simbolic în două culori: verde pentru titlul de la Wimbledon şi portocaliu pentru cel de la Roland Garros. Cu această ocazie, vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea forului naţional.

"Aici este toată viaţa mea"

"Este foarte special pentru că aici este toată viaţa mea. Aceste trofee, aceşti oameni care m-au susţinut tot timpul, chiar şi atunci când am avut momente grele, au fost alături de mine şi mi-au dat o energie bună. Toate imaginile pe care tocmai le-am văzut pe ecrane... este viaţa mea, toţi oamenii care au fost lângă mine şi, să ştiţi, fiecare zi a fost o zi specială. A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos. Aşa că nu regret nimic şi vreau doar să mulţumesc vieţii şi universului pentru tot ceea ce am primit", a declarat Halep.