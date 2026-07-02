Serena Williams a revenit la Wimbledon la 44 de ani, iar Patrick Mouratoglou a rămas surprins de fostul nr 1 WTA

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Serena Williams a revenit în tenis, în ciuda faptului că are 44 ani. Sportiva din SUA, fost nr. 1 WTA, a fost învinsă de Maya Joint (20 de ani, locul 87 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 3-6.

În ciuda înfrângerii, Serena Williams a fost lăudată de fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou.

"Să nu vă lăsați păcăliți, meciul Serenei a fost unul de nivel foart eînalt. Poate că adversara ei nu se află în TOP 20, dar a jucat la nivelul unei astfel de jucătoare.

În primul rând, cred că Serena a fost impresionantă. Are 44 de ani, nu a mai jucat niciun meci de patru ani, are doi copii și joacă la un astfel de nivel încă din prima clipă în care intră pe teren. E incredibil.

În al doilea rând, e adevărat că adversara ei a avut un an slab, dar în acest meci a reușit să joace la cel mai înalt nivel al ei.

Cred că Serenei i-a luat, aș spune, un set și jumătate să intre cu adevărat în meci. Așa cum știți, nu a mai jucat de patru ani, așa că este ceva normal.

După un set și jumătate, am văzut la ce nivel este capabilă să joace. La jumătatea setului al treilea, a început să obosească.

Nu a putut menține aceeași calitate până la final. Dar ce am învățat? Că ea încă mai poate juca la cel mai înalt nivel, cu siguranță", a scris Patrick Mouratoglou pe reţelele sociale.

Serena Williams va juca şi în proba de dublu de la Wimbledon, alături de sora sa, Venus.