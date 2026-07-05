Sorana Cîrstea s-a oprit  în turul al treilea la Wimbledon

Sorana Cîrstea Foto: Agerpres

Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cu 2-6, 6-3, 7-6 (11/9), sâmbătă, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului.

Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, s-a înclinat după două ore și 16 minute de joc.

Cîrstea, autoare a 12 ași în acest meci, a ratat o minge de meci la 5-4 în favoarea sa în decisiv, iar apoi a avut 7-5 în super tiebreak, dar a pierdut cu 9-11.

Cîrstea și Noskova (21 ani, 12 WTA) sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami și Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.

Cîrstea rămâne cu un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. (Agerpres)



