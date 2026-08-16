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Sorana Cîrstea,  în turul al treilea la Cincinnati (WTA)

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Aug 2026
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Sorana Cîrstea s-a calificat, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari, după ce a dispus de cehoaica Nikola Bartunkova, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Cîrstea (36 ani, 19 WTA), a 15-a favorită, s-a impus după aproape două ore de joc (1 h 56 min) la primul său duel cu Bartunkova (20 ani, 39 WTA).

Românca a comis 8 duble greșeli în acest an, a reușit 3 ași, în timp ce Bartunkova a transformat doar una din cele șase șanse de break.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 47.375 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul următor o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaia (27 ani, 21 WTA), care a trecut de jucătoarea americană Caty McNally cu 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea are 2-1 în meciurile directe cu Kalinskaia, toate având loc în Statele Unite. Rusoaica a câștigat în 2020 în calificările turneului de la New York (mutat de la Cincinnati din cauza pandemiei), cu 7-5, 6-4, dar Cîrstea s-a impus apoi în 2022 în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0, și un an mai târziu în turul secund la US Open, cu 6-3, 6-4. (Agerpres)

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