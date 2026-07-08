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Novak Djokovic, în semifinale,   în turneul de la Wimbledon

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 08 Iul 2026
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novak djokovic roland garros
Novak Djokovic

Novak Djokovic s-a calificat, în semifinale la Wimbledon, după ce s-a impus cu 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4) în fața canadianului Felix Auger-Aliassime, în cel mai lung sfert de finală al turneului.

Djokovic (39 ani), care a câștigat de șapte ori titlul pe iarba de la Wimbledon și care vizează al 25-lea său titlu de Mare Șlem, a obținut victoria după cinci ore și 15 minute de joc. Meciul s-a încheiat cu doar șase minute înaintea orei limită impuse de organizatori (01:00, la București), potrivit AFM.

Sârbul va juca vineri a opta sa semifinală consecutivă la Wimbledon, un nou record pe care i-l smulge fostului său rival Roger Federer (șapte semifinale la rând între 2003 și 2009), după ce a doborât recordul de victorii la simplu, 107 față de 105.

În semifinale, Djokovic îl va înfrunta pe italianul Jannik Sinner, liderul mondial, care are 6-5 în meciurile directe. Sârbul a câștigat ultima confruntare, în ianuarie, un meci de cinci seturi la Australian Open.

Djokovic a avut o dispută cu supervizoarea turneului Denise Parnell, care a venit la ora locală 19:40 și i-a informat pe jucători că va fi tras acoperișul Terenului Central. Sârbul a argumentat că se mai poate juca un set la lumina zilei, după ce la meciul său cu chinezul Yibing Wu, din primul tur, acoperișul a fost tras abia la ora 20:30. (Agerpres).

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