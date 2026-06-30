Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în turul 2 de la Wimbledon 2026

Foto ilustrativ Sorana Cîrstea - Instagram

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Wimbledon 2026, unde o va înfrunta pe Kimberly Birrell.

Sorana Cîrstea a trecut în două seturi de Sara Bejlek, în vârstă de 20 de ani și locul 45 WTA, cu scorul de 6-1, 7(8)-6(6), în decurs de o oră și 32 de minute. În urma acestei victorii din runda inaugurală a celebrului turneu de la Wimbledon, sportiva din România a câștigat 126.000 de lire sterline. Totodată, Cîrstea a primit 70 de puncte în clasamentul WTA.

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Sorana Cîrstea o înfruntă pe Kimberly Birrell în turul al doilea de la Wimbledon

În turul al doilea, Sorana Cîrstea se va duela cu sportiva australiană Kimberly Birrell, numărul 72 WTA.

Sorana Cîrstea şi Kimberly Birrell au mai fost adversare în 2023, în primul tur la Indian Wells. În acel meci, Sorana Cîrstea a învins cu scorul 6-3, 6-2.

Jaqueline Cristian și Irina Begu, eliminate de la Wimbledon 2026

Amintim că Jaqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovic, cu 6-7 (1/7), 0-6. De asemenea, Irina Begu a fost învinsă de Katie Swan cu scorul de 4-6, 4-6.

Wimbledon este cel mai vechi și, probabil, cel mai prestigios turneu de tenis din lume. An de an se organizează la All England Lawn Tennis and Croquet Club, în cartierul Wimbledon dn Londra. Este al treilea turneu de Grand Slam al sezonului și singurul care se joacă pe iarbă.

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