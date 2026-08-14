CFR Cluj, îngropată în datorii. Clubul a depus cererea de insolvență

Foto ilustrativ CFR Cluj - Sursa Agerpres

Clubul CFR Cluj a depus, vineri, la Tribunalul Cluj solicitarea de deschidere a procedurii de insolvență, din cauza problemelor financiare uriașe.

Conducerea clubului CFR Cluj a decis că insolvența este singura cale de a ține clubul în viață, în contextul problemelor financiare majore cu care se confruntă. Astfel, CFR a depus, vineri, 14 august, la Tribunalul Cluj cererea de deschidere a procedurii de insolvență.

Dacă va fi aprobată, este a doua insolvență din istoria recentă a formației. Amintim că între 2015 și 2017, CFR a trecut prin aceeași procedură, iar apoi s-a redresat financiar.

CFR Cluj, exclusă din competițiile europene dacă procedura de insolvență va fi admisă

Acum, dacă procedura de insolvență va fi deschisă, CFR Cluj nu va putea participa în competițiile europene în perioada următoare, potrivit regulamentului UEFA. Ieri, formația ardeleană a fost eliminată din Conference League de echipa norvegiană Tromso IL, cu scorul general de 7-1 în turul al treilea preliminar al competiţiei.

Datoriile uriașe ale CFR-ului

Conform bilanțului financiar pe 2025, CFR Cluj avea datorii totale de aproape 25,5 milioane de euro, cele mai mari obligații sunt următoarele: 5,4 milioane de euro din transferuri și împrumuturi de jucători; 5,1 milioane de euro din credite și împrumuturi; 2,6 milioane de euro datorii către angajați;

1,9 milioane de euro obligații către stat; 1,2 milioane de euro datorii către firme din grup; 8,2 milioane de euro la categoria alte datorii și venituri în avans, scrie DigiSport.

Marius Șumudică, noul antrenor al CFR Cluj

Totodată, vineri, 14 august, Marius Șumudică a semnat cu CFR Cluj și este noul antrenor al echipei, până în vară, conform acestuia.

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Marius Șumudică a mai condus-o pe CFR în perioada iunie - august 2021, având 9 victorii, 7 eșecuri și o remiză.

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