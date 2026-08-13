Fața lui Erling Haaland, pe pachete de cocaină confiscate în Ecuador. Descoperirea făcută de polițiști/ FOTO

În centru, fotbalistul norvegian Erling Haaland. Sursa foto: Agerpres

Imaginea lui Erling Haaland a ajuns într-un loc neașteptat. Poliția din Ecuador a descoperit 469 de kilograme de cocaină ascunse într-un camion, iar pe cele 370 de pachete era imprimat chipul starului norvegian.

Poliția din Ecuador a făcut o descoperire neobișnuită în timpul unei operațiuni antidrog desfășurate în apropierea graniței cu Columbia. Autoritățile au confiscat, pe 12 august, 469 de kilograme de cocaină ascunse într-un camion, iar pe pachetele cu droguri era imprimată imaginea fotbalistului norvegian Erling Haaland, potrivit CNN.

Transportul a fost descoperit în provincia Carchi, în nordul Ecuadorului, în apropierea orașului Tulcán și a frontierei cu Columbia. Potrivit Poliției Naționale din Ecuador, agenții antidrog au început operațiunea după ce au primit, marți dimineață, un pont anonim privind un vehicul suspect care circula pe autostrada Pan-Americană.

Fața atacantului norvegian, pe pachetele de droguri

Polițiștii au oprit camionul și au efectuat o percheziție. În urma verificărilor, aceștia au descoperit un compartiment ascuns în partea inferioară a vehiculului. În interior se aflau 370 de pachete care conțineau în total aproximativ 469 de kilograme de cocaină.

Un detaliu a atras, însă, atenția autorităților. Pe ambalajele verzi, de formă dreptunghiulară, era lipită imaginea lui Haaland, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai Norvegiei - și mult îndrăgit de internauți în timpul și după încheierea Cupei Mondiale 2026.

???????????? WILD: Ecuadorian authorities have seized 469kg (1,034 lbs) of cocaine, with Erling Haaland’s face printed on the packages.



The shipment is reportedly worth over €17 million on the European market. ????



Authorities say drug traffickers sometimes use images of famous figures… pic.twitter.com/JwAjM9YTrn — Speedline (@speedlne) August 13, 2026

Folosirea unor nume, imagini sau simboluri asociate cu persoane cunoscute nu este neobișnuită în traficul internațional de droguri. Astfel de marcaje pot fi utilizate de organizațiile criminale pentru a identifica originea unui transport, rețeaua care îl gestionează sau destinatarul acestuia. În trecut, autoritățile din diferite state au descoperit pachete de droguri inscripționate cu numele sau imaginile unor sportivi, actori și alte persoane publice.

Haaland, „fenomen” al Cupei Mondiale 2026

Erling Haaland a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai cunoscute figuri ale fotbalului mondial. Popularitatea sa a crescut mult cu ajutorul rețelelor sociale, unde apar frecvent imagini, videoclipuri și meme-uri despre atacantul norvegian.

Aspectul său fizic au determinat ca glumele să curgă în mediul online, mai ales în timpul CM 2026, iar decizia fotbalistului de a interacționa cu fanii pe contul său de Instagram a alimentat popularitatea acestuia.

Messi, „victima” aceluiași fenomen

În același timp, Haaland nu este singurul fotbalist a cărui imagine a fost asociată cu astfel de transporturi. Polițiștii au raportat că și imaginea lui Lionel Messi, căpitanul naționalei Argentinei, a fost identificată anterior pe alte pachete de droguri confiscate.

O persoană arestată

În urma operațiunii din Carchi, poliția a arestat o persoană. Este vorba despre o femeie identificată drept María R., care deținea documente de identitate columbiene. Ea a fost reținută în zona Guagua Negro, în apropierea orașului Tulcán, situat la aproximativ 246 de kilometri nord de Quito, capitala Ecuadorului.

Autoritățile ecuadoriene estimează că transportul confiscat avea o valoare de aproximativ 842.000 de dolari pe piața internă. Dacă aceeași cantitate ar fi fost introdusă pe piețele din Statele Unite sau Europa, valoarea estimată ar fi fost mult mai mare: peste 11 milioane de dolari în Statele Unite și peste 19,6 milioane de dolari în Europa.

Ecuadorul are un rol important în rutele internaționale de trafic de cocaină datorită poziției sale geografice. Țara se află între Columbia și Peru, două dintre principalele țări producătoare de cocaină din lume, iar accesul la Oceanul Pacific oferă traficanților posibilitatea de a transporta drogurile către alte regiuni.

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