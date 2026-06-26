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Gigi Becali a spus ce nu va mai face niciodată, după ce a trecut ziua sa de naştere

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iun 2026
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gigi becali
Gigi Becali - Foto - Agerpres

După ziua sa de naştere, când a împlinit 68 de ani, Gigi Becali a spus ce nu va mai face niciodată.

Gigi Becali a împlinit acum o zi 68 de ani. Latifundiarul a spus ce nu va mai face niciodată. 

”Ce se întâmplă. Eu pe data de 24 m-am născut. Și am fost toată noaptea la mănăstire la Vâlcea, la Comanca, acolo. Și am stat toată noaptea, după care, de acolo....

Nu mai fac asta niciodată în viața mea așa ceva, îmi iau șofer. După aia, am condus alte trei ore și am venit la mine la biserică și am stat și până la ora 14:00, pentru că era hramul.

Și uite așa am stat cam 24 de ore și nedormit și în condus. Și nu mai pot ca-n tinerețe. Eu credeam că sunt șmecher. E, gata, mă! Te dai tu șmecher, dar corpul nu te mai lasă. Și nu mai fac asta niciodată”, a declarat Gigi Becali la Digisport Special. 

Gigi Becali caută în prezent jucători pe care să îi transfere la FCSB, după ce echipa a prins inextremis locul în Conference League, ca urmare a meciului de baraj cu Dinamo. FCSB a terminat campionatul pe locul 8 în Superligă. 

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