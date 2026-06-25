O mare campioană de Grand Slam anunță că i-a recidivat cancerul

În imagine, Chris Evert (s) și Martina Navratilova (d). Sursa foto: Chris Evert, Instagram

Chris Evert, de 18 ori campioană de Grand Slam, a anunțat o nouă recidivă a cancerului ovarian și suspendarea activităților profesionale pentru a începe tratamentul.

Fosta mare jucătoare americană de tenis Chris Evert, în vârstă de 71 de ani, a anunţat joi, pe reţelele de socializare, o nouă recidivă a cancerului său ovarian, depistat iniţial în ianuarie 2022, informează L'Equipe.

Chris Evert își suspendă activitățile în 2026

„Întotdeauna am avut grijă să fiu deschisă şi sinceră în privinţa experienţei mele legate de sănătate”. Cu aceste cuvinte, Chris Evert a anunţat o veste teribilă. Fostul număr unu mondial a descoperit weekendul trecut că a recidivat cancerul ovarian. Diagnosticată pentru prima dată în ianuarie 2022, câştigătoarea a 18 titluri de Mare Şlem la simplu avusese deja o recidivă în decembrie 2023.

„Am fost deja supusă unei intervenţii chirurgicale, primul pas în tratamentul şi recuperarea mea, şi voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni. Prin urmare, nu voi participa la Wimbledon anul acesta şi îmi voi pune între paranteze angajamentele profesionale în următoarele luni pentru a mă concentra pe sănătatea mea”, a scris americanca.

Sora sa a murit din cauza cancerului ovarian

Sora mai mică a legendei tenisului, Jeanne Evert Dubin, a murit din cauza aceleiaşi boli în februarie 2020, la vârsta de 62 de ani. „Cancerul ovarian este o boală necruţătoare, dar rămân optimistă şi hotărâtă să continui această luptă", a scris Chris Evert, înainte de a mulţumi echipei sale medicale şi celor dragi.

„Prietena mea Chrissie este o adevărată campioană şi, ca atare, va învinge din nou acest monstru. Suntem cu toţii cu toată inima alături de tine şi ştim că vei trece din nou peste asta, fără cancer”, a comentat Martina Navratilova, o altă mare campioană a anilor 1970 şi 1980, a cărei rivalitate cu Evert a fost una dintre cele mai mari din istoria tenisului. Ea însăşi a luptat cu cancerul la gât şi la sân în 2023, notează Agerpres.

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