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Campioana din 2023 de la Wimbledon a fost suspendată timp de 4 ani! Ce a refuzat să facă Marketa Vondrousova

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 22 Iun 2026
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FOTO: Freepik

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova, fostă numărul 6 mondial, campioană la Wimbledon în anul 2023, a fost suspendată timp de patru ani. Anunțul a fost făcut de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat, conform AFP, că jucătoarea cehă Marketa Vondrousova, fostă numărul 6 mondial, campioană la Wimbledon în anul 2023, a fost suspendată timp de patru ani deoarece a refuzat să facă un test antidoping în luna decembrie 2025, la domiciliul său.

Refuzul testării antidoping în tenis este echivalent cu un test pozitiv

"Conform regulilor antidoping, sancţiunea impusă unei jucătoare care refuză să se supună unui test trebuie să fie aceeaşi cu cea care i-ar fi fost aplicată dacă ar fi fost testată pozitiv", a tranmis IITA într-un comunicat, precizând că suspendarea va dura până la 21 iunie 2030.

Marketa Vondrousova nu a mai jucat din ianuarie 2026

Marketa Vondrousova, în vârstă de 26 de ani, nu a mai jucat în circuitul WTA din ianuarie. Acum, ea este locul 122 mondial. La ultima sa apariţie într-un turneu de Mare Şlem, ea ajuns în sferturile de finală la US Open în august 2025.

La Wimbledon, în 2023, ea a învins-o în finală pe tunisianca Ons Jabeur. Cehoaica a ajuns în finală la Roland Garros în 2019, când a fost învinsă de australianca Ashleigh Barty.

Vondrousova nu a depus o mostră în timpul unui control efectuat la domiciliul său pe 3 decembrie 2025, în jurul orei 20:00, a indicat ITIA.

Cum a justificat refuzul Marketa Vondrousova

Ea şi-a justificat refuzul invocând stresul şi problemele de sănătate mintală, precum şi temerile pentru siguranţa sa.

Tribunalul ITIA a conchis că elementele prezentate de acuzată nu au oferit "nicio justificare convingătoare".

Avocatul Marketei Vondrousova, Jan Exner, a declarat pentru AFP că jucătoarea îşi rezervă dreptul de a face apel, notează Agerpres.

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