Doliu în fotbal: A murit Eric Roy. Mesajul emoționant al preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal

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Este doliu în lumea fotbalului. Eric Roy a murit la doar 58 de ani.

Eric Roy, fostul jucător al echipelor Nice, Olympique Lyon şi Olympique Marseille, care o antrena pe Brest din ianuarie 2023 şi a condus echipa în Liga Campionilor în ciuda resurselor limitate, a murit de cancer la vârsta de 58 de ani, a anunţat, miercuri, familia acestuia, citată de AFP.

"Timp de trei ani şi jumătate, tata s-a luptat cu cancerul pancreatic. În tot acest timp, a continuat să trăiască cu o forţă care încă ne impresionează", a scris familia antrenorului pe contul său de Instagram, transmite Agerpres.

Eric Roy, diagnosticat cu cancer în anul 2023

Boala antrenorului era un secret printre cei care urmăreau clubul breton sau fotbalul francez chiar şi în mică măsură, dar dorinţa sa de a nu discuta niciodată public despre sănătatea sa fusese respectată.

Uneori vizibil afectat de tratamente, Roy şi-a îndeplinit întotdeauna rolul şi responsabilităţile faţă de jucătorii săi şi de presă cu amabilitatea sa obişnuită.

Diagnosticul bolii sale pare să dateze cam din perioada în care a preluat conducerea echipei Stade Brestois, în ianuarie 2023.

Sosit pentru a salva o echipă ameninţată cu retrogradarea, el s-a integrat de unul singur în acest club ale cărui resurse financiare erau invers proporţionale cu determinarea de care a dat dovadă sub conducerea sa.

Susţinător al managementului participativ, el şi-a atribuit întotdeauna succesul "calităţii jucătorilor (...) care sunt capabili să adopte un stil de joc şi să împărtăşească voinţa de a obţine rezultate".

"Fotbalul francez a pierdut una dintre cele mai respectate, mai iubite şi mai autentice figuri ale sale"

După ce a menţinut-o pe Brest în Ligue 1 în vara anului 2023, echipa a avut un sezon excelent, ocupând un loc trei în Ligue 1 şi asigurându-şi o calificare europeană fără precedent în istoria clubului.

În sezonul următor, Brest a dovedit că nu a fost o întâmplare, reuşind să avanseze din faza grupelor Ligii Campionilor înainte de a ceda în faţa câştigătoarei finale, Paris Saint-Germain (0-3, 0-7).

Deşi sezonul care tocmai s-a încheiat a fost mai puţin impresionant, Brest a reuşit totuşi un respectabil loc 12, fără a fi vreodată ameninţată serios.

"Fotbalul francez a pierdut una dintre cele mai respectate, mai iubite şi mai autentice figuri ale sale de astăzi", a comentat Vincent Labrune, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), lăudând "pasiunea totală şi integritatea rară" care l-au motivat.