Magnatul din fotbal gata să plătească taxa de tranzit a Iranului, prin Ormuz: Pentru mine, e mai bine

Magnatul grec al transporturilor maritime Evangelos Marinakis a declarat că ar fi dispus să plătească taxa Iranului pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz dacă acest lucru ar menține calea navigabilă disputată deschisă transportului maritim.

„Chiar dacă ar trebui să plătim o taxă, pentru mine ar fi mult mai bine decât să închidem strâmtorile”, a declarat Marinakis, la o conferință despre transport maritim - TradeWinds, de la Atena, scrie Financial Times.

Miliardarul, care deține o flotă de 185 de nave și aproximativ 35 de petroliere prin intermediul grupului său Capital Maritime, a declarat că armatorii plătesc de ani de zile costuri suplimentare din cauza tensiunilor mai ample din regiune. Marinakis, care deține și cluburile de fotbal Nottingham Forest și Olympiacos, a subliniat costul deturnării navelor prin Capul Bunei Speranțe, ca urmare a atacurilor asupra navelor de către rebelii Houthi în Marea Roșie.

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Magnatul grec: Pentru mine este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari

„Pentru mine, este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari, în funcție de dimensiunea încărcăturii sau a navei, decât să am toate aceste bătăi de cap”, a spus el, adăugând că „toți acești bani pot plăti toate daunele cauzate de ceea ce s-a întâmplat până acum”.

Comentariile lui Marinakis îl diferențiază de alte grupuri și companii de transport maritim din industrie, care au afirmat că libertatea de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ar trebui menținută, deoarece închiderea sa continuă creează un precedent periculos pentru alte puncte de blocare înguste din apele internaționale.

Calea navigabilă a fost, practic, închisă traficului de când Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a început să tragă asupra navelor care traversează strâmtoarea, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Iranul a anunțat că va percepe navelor taxe de până la 2 milioane de dolari

În aprilie, Teheranul a declarat că va percepe navelor taxe de până la 2 milioane de dolari fiecare pentru a trece prin strâmtoare - echivalentul a 1 dolar pe baril pentru cele mai mari petroliere.

Ulterior, a înființat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic pentru a gestiona și impune taxe, dar entitatea a fost plasată sub sancțiuni din partea SUA, lăsând armatorii nesiguri cu privire la accesul lor viitor la Golf sau la capacitatea lor de a muta navele blocate pe calea navigabilă după trei luni de război.

Singurele nave care au putut tranzita strâmtoarea au fost cele cu acorduri interguvernamentale cu Iranul pentru a asigura o trecere în siguranță sau care au plătit taxe.

Multe companii și armatori, cum ar fi Chevron și compania japoneză Mitsui OSK Lines, au declarat că nu vor plăti taxe pentru ca navele lor să tranziteze strâmtoarea.

Marinakis se pregătește pentru un acord de pace

Armatorul grec George Prokopiou, ale cărui nave au tranzitat strâmtoarea de mai multe ori de la izbucnirea războiului, a declarat luni că nimeni nu ar trebui „să impună taxe sau alte sarcini, deoarece există multe puncte de blocare în lume”.

Marinakis, care a lansat divizia de petroliere a grupului său maritim în februarie, în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale din industrie din ultimele două decenii, a declarat că se pregătește pentru un acord de pace. Pentru a se poziționa pentru o redeschidere a Golfului, el a spus că are nave care se tranzacționează la un preț semnificativ redus, astfel încât acestea ar fi la doar trei sau patru zile de navigație de strâmtoare și gata să intre odată ce se va ajunge la un acord.