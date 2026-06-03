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DCNews Stiri SUA au tras o rachetă asupra unei nave care a ignorat blocada din Ormuz. Au ”scos-o din uz”

SUA au tras o rachetă asupra unei nave care a ignorat blocada din Ormuz. Au ”scos-o din uz”

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
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Armata americană a avariat o navă ce încerca să ajungă într-un port iranian.

Armata americană a anunţat marţi că a scos din funcţiune un petrolier trăgând asupra sălii motoarelor acestuia pentru a-l împiedica să ajungă pe insula iraniană Kharg, încălcând blocada decisă de Washington împotriva porturilor iraniene, transmite AFP.

Echipajul navei Lexie, un cargou sub pavilionul Botswanei care naviga fără încărcătură, a "ignorat" "multiplele" avertismente ale forţelor americane înainte ca acestea să tragă o rachetă pentru a-l împiedica să avanseze, a afirmat într-un comunicat pe platforma X Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Armata americană nu a precizat dacă tirul unei rachete Hellfire de la bordul unui aparat de zbor american a făcut răniţi la bord.

După un episod similar înregistrat vineri, aceasta este a şasea navă avariată de forţele armate americane în cadrul blocadei sale.

Potrivit CENTCOM, în total 122 de nave au fost redirecţionate de forţele americane pentru a impune respectarea blocadei, instituită de Washington la mijlocul lunii aprilie ca răspuns la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, conform Agerpres. 

Blocada va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord SUA-Iran

Luna trecută Donald Trump a transmis pe Truth Social că negocierile cu Iranul avansează „ordonat și constructiv”, dar a avertizat că blocada va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord.

"Negocierile avansează într-un mod ordonat și constructiv, iar eu le-am transmis reprezentanților mei să nu se grăbească să încheie un acord, deoarece timpul este de partea noastră. Blocada va rămâne în vigoare, în totalitate, până când va fi ajuns, certificat și semnat un acord. Ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect. Nu poate exista nicio greșeală!

Relația noastră cu Iranul devine mult mai profesionistă și productivă. Totuși, Iranul trebuie să înțeleagă că nu poate dezvolta sau obține o armă nucleară ori o bombă nucleară.

Aș dori să mulțumesc, până în acest moment, tuturor țărilor din Orientul Mijlociu pentru sprijinul și cooperarea lor, care vor fi consolidate și întărite și mai mult prin aderarea la istoricele Acorduri Abraham. Și, cine știe, poate chiar și Republica Islamică Iran ar dori să se alăture", a scris Donald Trump.

Atât SUA, cât şi Iran, ar urma să semneze un memorandum de înţelegere, valabil 60 de zile

Atât SUA, cât şi Iran, ar urma să semneze un memorandum de înţelegere, valabil 60 de zile, care ar putea fi extins prin acord mutual, scrie publicaţia Axios

Astfel, în această perioadă de 60 de zile, strâmtoarea Ormuz ar urma să fie complet deschisă, fără taxe suplimentare, iar Iranul ar trebui să fie de acord să demineze zona, pentru a permite navelor să circule fără probleme. 

La schimb, SUA ar urma să ridice blocada asupra porturilor iraniene, dar şi să ridice unele sancţiuni, pentru ca Iranul să poată comercializa din nou petrol. 

Oficiali americani citaţi de Axios recunosc că acest lucru ar reprezenta un plus pentru economia iraniană, dar spun şi că piaţa globală de petrol ar răsufla mai uşurată. Astfel, spun oficialii americani, cu cât iranienii deminează strâmtoarea mai repede, cu atât blocada va fi ridicată mai repede. 

CITEȘTE ȘI: Trump și Netanyahu, schimb de replici acide pe tema Libanului: "Ești nebun? / Fără mine erai la închisoare. Îți salvez pielea"
 

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