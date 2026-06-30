Cum își investește Rafael Nadal averea după retragere. Pariul făcut de fostul campion spaniol

Rafael Nadal, fost jucător de tenis. Sursa foto: Agerpres

După ce a încheiat una dintre cele mai de succes cariere din istoria tenisului, Rafael Nadal își concentrează atenția asupra investițiilor într-un domeniu cu potențial ridicat de creștere.

Rafael Nadal spune că și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de tenis trăind prin hoteluri: „Asta am făcut jumătate din viața mea și știu foarte bine ce îmi place cel mai mult”, a declarat el pentru CNBC. De aceea, deschiderea propriului lanț hotelier i s-a părut un pas firesc.

Câștigătorul a 22 de titluri de Grand Slam, care s-a retras din tenisul profesionist în noiembrie 2024, și-a inaugurat recent al patrulea hotel din Insulele Canare, în Fuerteventura, sub brandul său hotelier Zel Hotels.

Brandul a deschis primul hotel, ZEL Mallorca, în 2023. Au urmat hoteluri în Costa Brava, Spania, și în Punta Cana.

Nadal investește banii câștigați în carieră

„Nu sunt genul de persoană căreia îi place să se trezească dimineața fără să știe ce are de făcut, iar obiectivul meu a fost să merg mai departe”, a declarat Nadal.

„În același mod în care mi-am construit o moștenire pe terenul de tenis, acum este momentul să construiesc o moștenire și în afara lui”, a mai spus el.

Nadal, originar din Mallorca, a adăugat că oamenii cheltuiesc din ce în ce mai mult pe experiențe, ceea ce face ca industria ospitalității să fie un domeniu atractiv pentru investiții.

Totuși, el a recunoscut că dezvoltarea unui brand a fost „o provocare la început”, întrucât concurența în acest sector este foarte puternică.

Cum l-a pregătit sportul pentru afaceri

Nadal, cel care a înregistrat un record absolut la Roland Garros, de 14 titluri câștigate, dar și cel care are două medalii olimpice de aur, spune că sportul l-a învățat:

să tolereze frustrările;

să lucreze în echipă;

să accepte înfrângerile;

să gestioneze victoriile.

„Nu contează dacă ai câștigat, pentru că a doua zi trebuie să joci din nou”, a punctat el.

El a povestit că a petrecut un an recuperându-se după o operație la șold, în 2023, fără să știe că va fi nevoit să se retragă definitiv.

„Nu a fost ușor, dar când am înțeles că era sfârșitul carierei mele, a fost o schimbare majoră în viața mea după ce făcusem aproape același lucru toată viața. Totuși, eram pregătit pentru următorul capitol”, a adăugat Nadal.