Sora lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri de ultimă oră despre posibila retragere a fotbalistului după Cupa Mondială: „Cine nu-l iubește pe Ronaldo nu iubește fotbalul”

Cristiano Ronaldo, fotbalist portughez. Sursa foto: Agerpres

Cristiano Ronaldo ar putea disputa ultima sa Cupă Mondială din carieră, după ce sora sa, Katia Aveiro, a sugerat că turneul din 2026 va reprezenta „ultimul dans” al starului portughez în tricoul naționalei.

Sora lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit planul de retragere al superstarului cu doar câteva minute înainte ca acesta să intre pe teren ca titular în meciul Portugaliei împotriva Croației.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a devenit primul jucător care a marcat la șase Cupe Mondiale diferite, însă acesta ar putea fi ultimul său mare turneu internațional.

Ronaldo a declarat în trecut că nu se va retrage din fotbal până când nu va ajunge la 1.000 de goluri în carieră. În prezent, are 976.

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Cristiano Ronaldo, la „ultimul dans”?

Cu toate acestea, sora sa mai mare, Katia Aveiro, a făcut joi o declarație surprinzătoare despre viitorul său la echipa națională. Cu puțin timp înainte ca Portugalia să dispute meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Croației, la Toronto, Katia a vorbit pentru postul portughez Sport TV.

„Din informațiile pe care le am, dintr-o sursă de încredere, cred că acesta este ultimul dans, așa că haideți să ne bucurăm de el. Nu cred că își va lua rămas-bun chiar astăzi, însă acel moment se apropie. Sunt convinsă că acesta este turneul de adio.

Așa că bucurați-vă de el cât mai mult, pentru că va fi greu să mai găsim pe cineva care să înscrie peste 200 de goluri. Mă refer la echipa națională a Portugaliei”, a spus sora lui Ronaldo.

Îmbrăcată în tricoul naţionalei Portugaliei, ea a adăugat „Cine nu-l iubește pe Cristiano Ronaldo nu iubeşte fotbalul”.

Locul lui Ronaldo în primul 11 al Portugaliei a fost intens dezbătut în ultimii ani, mulți critici susținând că vârsta începe să-și spună cuvântul. După ce a înscris de două ori în victoria Portugaliei cu 5-0 împotriva Uzbekistanului, Ronaldo s-a uitat direct în cameră și a strigat: „M-am întors!”, potrivit The Sun.

Rezultate uriașe pentru starul portughez

Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin, cu 146 de goluri înscrise pentru Portugalia.

Totuși, la Cupa Mondială, lumina reflectoarelor îi aparține lui Lionel Messi, care a câștigat trofeul în 2022 și care deține recordul de 19 goluri marcate la turneul final.

Ronaldo este așteptat să-și continue cariera la nivel de club cel puțin până în 2027, când îi expiră contractul uriaș cu Al Nassr.

Cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid i-a declarat jurnalistului Piers Morgan, în noiembrie, că intenționează să se retragă din fotbal „în curând”.

Portugalia va întâlni în optimile de finală campioana Europei, Spania.

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Câștigătorul de cinci ori al Balonului de Aur a cerut-o în căsătorie pe partenera sa de lungă durată, Georgina Rodríguez, în luna august a anului trecut, iar cei doi plănuiesc să se căsătorească după Cupa Mondială.