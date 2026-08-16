Ciprian Ciucu a numit-o pe FCSB "cealaltă echipă". Derby-ul Dinamo-FCSB se joacă la Cluj

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Dinamo-FCSB nu se poate juca pe Arena Naţională, pentru că stadionul este ocupat de alte evenimente. Primarul Ciprian Ciucu a explicat situaţia, dar a dat şi o declaraţie ciudată, făcând referire la FCSB drept "cealaltă echipă".

Dinamo vs FCSB, derby-ul programat pe 5 septembrie în Superligă, nu se poate disputa pe Arena Naţională, pentru că cel mai mare stadion al ţării a fost închiriat deja pentru organizarea Asia Fest, un festival culinar. În plus, Primăria Generală va schimba şi suprafaţa de joc de pe Arena Naţională, iar procedura nu va fi gata mai devreme de 10 septembrie. Va fi, astfel, al treilea "derby de România" care se dispută în provincie. Celelalte două s-au jucat la Braşov.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat situaţia Arenei Naţionale.

"Este ceva ce se știa. Echipele de fotbal nu pot acoperi costurile de întreținere a Arenei, astfel că trebuie să luăm decizii care să țină cumva costurile pe linia de plutire. Imaginați-vă, dacă n-am putea să o întreținem, nu s-ar mai juca deloc.

Din păcate, pentru acest meci am încercat să fac tot ce am putut, am vorbit cu cei care pun gazonul, dar nu este o soluție sustenabilă ca Arena Națională să fie utilizată în acest fel pe o perioadă lungă de timp.

De aceea, mă gândesc la soluții care să o facă mult mai bine administrabilă decât este acum. Îmi pare rău pentru situație, dar este vorba doar de un singur meci și imediat se va juca pe Arena Națională, peste câteva zile va fi gata gazonul și totul va fi în regulă.

Vă dați seama că nu știu asta pe dinafară când va fi gata Arena pentru fotbal, nu stau să țin minte toate lucrurile acestea”, a declarat Ciprian Ciucu, prezent la un eveniment sportiv.

Declaraţie ciudată despre FCSB. "Cealaltă echipă"

Primarul general a avut şi o declaraţie ciudată la adresa FCSB, echipă patronată de Gigi Becali, care în sezoanele trecute şi-a disputat meciurile de pe teren propriu pe Arena Naţională.

"O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, dar în rest se va juca”, a declarat Ciprian Ciucu.

Nu e prima dată când Ciprian Ciucu o ironizează pe FCSB. În 2022, la împlinirea a 75 de ani de existenţă a clubului Steaua, Ciucu a scris pe Facebook un mesaj în calitate de primar al Sectorului 6, pe care l-a încheiat cu "P.S: Echipa aia din Berceni nu e Steaua".

În 2023, tot din calitatea de primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu i-a scris în comentariile unei postări unui fan că "Steaua este o echipă din Sectorul 6. Echipa ailaltă nu e de la noi, nu are treabă cu noi, e în altă localitate”.

Andrei Nicolescu a spus-o oficial. Dinamo-FCSB se joacă la Cluj

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a spus în mod oficial că Dinamo o va înfrunta pe FCSB pe Cluj Arena pe 5 septembrie.

"Cred că putem face anunțul oficial că avem acordul tuturor părților implicate, asta înseamnă al FCSB-ului, al Cluj Arena, acordul LPF-ului. Cred că, atâta timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va juca sâmbătă, 5 septembrie, pe Cluj Arena”, a spus Andrei Nicolescu, la Voyo Sport 1.