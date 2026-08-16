Amenzi uriaşe după Rapid-Dinamo în Superligă. Jandarmii au amendat clubul gazdă, firma de pază şi suporterii

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Jandarmeria a împărţit amenzi mari după Rapid-Dinamo, derby-ul etapei a V-a din Superligă.

Jandarmii Capitalei au aplicat, sâmbătă seara, zece sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 16.910 lei, şi au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru ultraj, respectiv pentru folosirea de torţe şi fumigene, la meciul dintre Rapid şi Dinamo.

Din totalul amenzilor, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 8.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin, informează Jandarmeria Capitalei.

Totodată, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni şi 1 an.

În urma partidei de fotbal dintre echipele Rapid şi Dinamo, la finalul jocului, în zona Tribunei a II-a, incidenţă cu Peluza Sud, a avut loc un incident între suporteri ai celor două echipe.

"Incidentul a fost generat după ce un suporter dinamovist a pătruns pe suprafaţa de joc. Ulterior, mai mulţi suporteri rapidişti au depăşit cordonul de stewarzi, încercând să se îndrepte către zona în care se afla galeria echipei Dinamo", arată sursa citată.

Forţele de ordine au intervenit pentru restabilirea ordinii şi prevenirea escaladării situaţiei, fiind reţinuţi doi suporteri ai echipei Rapid, aflaţi în Tribuna a II-a, precum şi un suporter al echipei Dinamo.

Totodată, patru suporteri rapidişti, aflaţi în Peluza Sud Rapid, au pătruns pe suprafaţa de joc, după ce au deschis poarta de acces de la baza peluzei către teren. În urma intervenţiei forţelor de ordine, aceştia au revenit în zona peluzei.

"Precizăm faptul că intervenţia forţelor de ordine a avut ca scop prevenirea producerii unor incidente mai grave şi menţinerea unui climat de siguranţă pentru toţi participanţii la evenimentul sportiv", mai arată Jandarmeria.

Dinamo a învins-o pe Rapid cu 1-0

Dinamo Bucureşti a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul francez Mamoudou Karamoko (73), cu un şut de la 14 metri, după o cursă a eritreeanului Oliver Hintsa, jucători intraţi în repriza secundă.

Portarul marocan Alaa Bellaarouch a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeţilor, remarcându-se la şuturile lui Răzvan Onea (5), Alexandru Dobre (44) sau Filip Stojilkovic (80), precum şi la loviturile de cap ale lui Stojilkovic (33) şi Lars Kramer (34).

Rapidiştii au mai avut ocazii prin Stojilkovic (42), Olimpiu Moruţan (61, 88), care au fost imprecişi, dar şi prin Dobre (57), care nu a ajuns la o minge centrată la 4 metri.

Antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a fost eliminat pentru proteste vehemente (53).

La meci au asistat 13.154 de spectatori.

Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul jucător rapidist Constantin Schumacher.

Pentru Rapid a fost primul eşec din acest sezon.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 124 de ori, de 44 de ori au câştigat giuleştenii, de 52 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Palmaresul cu Rapid echipă gazdă este de 63 de jocuri, 27 de victorii Rapid, 14 remize şi 22 de succese Dinamo.