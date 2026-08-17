Șumudică, devastat de ce a găsit la CFR Cluj: ”Dansăm Călușarii și sărim coarda? Zici să suntem echipă de Divizia C”

Sursa foto: Agerpres / Marius Șumudică

Nou-promovata Corvinul Hunedoara a învins-o clar pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii. Antrenorul Marius Șumudică a tunat și fulgerat după meci.

Antrenorul Marius Șumudică a debutat cu o înfrângere drastică pe banca echipei CFR Cluj, care de curând și-a depus cererea de insolvență la Tribunal, în contextul turbulențelor financiare majore cu care se confruntă clubul.

După meciul pierdut la scor de neprezentare, 3-0, în fața echipei Corvinul Hunedoara, Marius Șumudică a vorbit despre situația jalnică pe care a găsit-o.

Marius Șumudică, după Corvinul - CFR: „Rușinos, pentru mine este rușinos”

„Rușinos, pentru mine este rușinos. Îmi cer scuze față de suporteri. Bine, nu știu dacă trebuie să-mi cer scuze, pentru că eu am venit de o zi. Practic, nici n-am avut timp să-i cunosc foarte bine. Cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău.

Am văzut parametrii fizici și stăm foarte rău. Este adevărat că au călătorit toată noaptea de la Tromso, apoi am venit 5 cu autocarul până aici. Îi înțeleg pe de-o parte, dar nu pot să înțeleg dacă tu în minutul 44 iei gol din fază fixă, apoi le atrag atenția la pauză și luăm iar gol din fază fixă. Asta nu mai ține de nimeni.

În fine, asta este, ăștia suntem. Trebuie să înțelegem situația. Știam undeva am venit, mi-am asumat. Nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci, echipa asta trebuie pregătită. Nu există, nu putem. Dacă nu poți să alergi în ziua de astăzi, nu poți juca fotbal”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Suntem la Călușarii și sărim coarda? Nu se poate așa ceva!”

Totodată, Marius Șumudică spune că în ce privește parametri fizici formația pe care tocmai a preluat-o pare a fi una de Divizia C.

„Suntem la Călușarii și sărim coarda? Nu se poate așa ceva! Ori pui piciorul și-ți dorești, ori dacă nu... Nu se poate. Sunt lucruri care trebuie pregătite, avem nevoie de timp. Nu putem, parametrii fizici sunt de Divizia C. M-am uitat acum, zici să suntem echipă de Divizia C.

Eu voi fi răspunzător după acea întrerupere din septembrie. Până atunci, chiar dacă voi sacrifica și meciul cu FCSB și cu Csikszereda, chiar dacă pierd, asta este. Trebuie să încărcăm, să ajungem la un nivel bun. Nu putem să alergăm, ce să ne mai ascundem?”, a mai spus Marius Șumudică, după meci, la PrimaSport.