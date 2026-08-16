Superliga. Oțelul și Craiova, egal spectaculos la Galați, CFR Cluj se împiedică din nou

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Rezultatele zilei în Superliga.

Oţelul Galaţi a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Creţu (29), care a primit două cartonaşe galbene în decurs de cinci minute, dar a scăpat victoria printre degete.

Monday Etim (57) a deschis scorul pentru oaspeţi, cu un şut de la 12 metri, la centrarea lui Tudor Băluţă, dar internaţionalul moldovean Teodor Lungu (87) a egalat cu un şut de la circa 30 de metri, care l-a surprins pe portarul Răzvan Sava.

Gazdele au avut o bară, prin Patrick Fernandes (14), dar au ratat şi prin Pedro Nuno (43), Joao Paulino (66).

Universitatea şi-a creat în zece oameni oportunităţi prin Anzor Mekvabişvili (53), Luca Băsceanu (61) sau Assad Al Hamlawi (69).

De la revenirea gălăţenilor pe prima scenă din 2023, Oţelul şi Universitatea s-au întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, de trei ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de moldoveni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.

Universitatea rămâne o cu victorie în ultimele patru meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi un eşec. Oţelul are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape.

CFR Cluj, înfrângere în deplasarea cu Corvinul

Nou-promovata Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, la Arad, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

Antoniu Manolache (43) a deschis scorul cu un şut la vinclu din întoarcere.

Mihajlo Ivancevic (71) a dublat avantajul gazdelor, trimiţând în poartă din câţiva metri, după ce portarul Octavian Vâlceanu a respins mingea trimisă cu capul de Denis Hrezdac, după un corner executat de Andrej Fabry.

Nigerianul Gideon Uche Goodlad (89) a închis tabela, după ce Vâlceanu a respins şutul argentinianului Angel Gillard.

Scorul putea fi mai mare, dar Goodlad a ratat singur cu Vâlceanu (90+3).

CFR a avut şansa golului de onoare, dar Ştefan Drazic (85) a şutat în bară de la 17 metri.

Meciul a prilejuit debutul antrenorului Marius Şumudică în al doilea său mandat la CFR.

Mauritanul Aly Abeid (CFR Cluj) a bifat meciul cu numărul 100 pe prima scenă din România, fiind cel de-al 135-lea străin care atinge această bornă, potrivit site-ului LPF.