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Rapid și Universitatea Craiova, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
frf

Rapid și Universitatea Craiova au fost sancționate de Comisia de Disciplină a FRF cu penalitate sportivă de câte 5.000 de lei, pentru incidentele petrecute în timpul partidei din cadrul etapei a 7-a a Superligii.

'FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova - Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei', se arată în decizia comisiei, publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În cadrul aceleiași ședințe, Comisia de Disciplină a decis suspendarea jucătorului Patrick Fernandes, de la Oțelul Galați, pentru cartonașul roșu primit în meciul cu Rapid, din etapa a 8-a a Superligii, încheiat cu victoria echipei giuleștene cu scorul de 1-0.

'ACS SC Oțelul Galați vs. FC Rapid 1923 - Eliminare: Fabio Patrick Dos Reis Dos Santos Fernandes (gazde) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Fabio Patrick Dos Reis Dos Santos Fernandes cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei', precizează sursa citată, precizează Agerpres.

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