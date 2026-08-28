Liga Campionilor: Tragere la sorți dificilă pentru PSG, FC Barcelona și Manchester City

PSG le va întâlni pe FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava și Como. FC Barcelona, una dintre favoritele la trofeu, va juca în Champions League cu Manchester...

PSG le va întâlni pe FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava și Como.

FC Barcelona, una dintre favoritele la trofeu, va juca în Champions League cu Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisabona, Feyenoord, Galatasaray și debutantele Como și Sabah.

Și Manchester City, vicecampioana Angliei, va avea un program dificil, cu Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Sporting Lisabona, FC Porto, Napoli, RB Leipzig, AEK Atena și Lens.

Arsenal, campioana Angliei și finalista Champions League din sezonul trecut, va debuta contra lui Real Madrid, iar apoi le va întâlni pe Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Betis Sevilla, Lille, Napoli, Sabah și Slavia Praga.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, va juca în prima etapă cu Liverpool, iar apoi cu Real Madrid, FC Bruges, Borussia Dortmund, Șahtior Donețk, Feyenoord, VfB Stuttgart și Slovan Bratislava.

PSV, formație la care joacă atacantul român Dennis Man, le va întâlni pe Atletico Madrid, Real Madrid, FC Bruges, Porto, Șahtior Donețk, RB Leipzig, Stuttgart și Viking.

Campioana Greciei, AEK Atena, la care evoluează mijlocașul Răzvan Marin, va debuta contra lui Real Madrid, iar apoi le va înfruta pe Manchester City, AS Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Șahtior Donețk, LASK Linz și Como.

Aceasta va fi a treia ediție în noul format, cu 36 de echipe și o fază a ligii, în care fiecare echipă dispută opt meciuri cu adversare diferite.

Programul echipelor participante:



PARIS SAINT-GERMAIN: FC Barcelona (acasă), Manchester City (deplasare), AS Roma (acasă), Aston Villa (deplasare), Galatasaray (acasă), Villarreal (deplasare), Slovan Bratislava (acasă), Como (deplasare);

BAYERN MUNCHEN: Arsenal (A), Atletico Madrid (D), Betis (A), Manchester United (D), Bodo/Glimt (A), Lille (D), Slavia Praga (A), Viking (D);

REAL MADRID: Inter Milano (A), Arsenal (D), PSV Eindhoven (A), AS Roma (D), RB Leipzig (A), Șahtior Donețk (S), LASK (A), AEK Atena (D);

LIVERPOOL: Atletico Madrid (A), Inter Milano (D), FC Porto (A), FC Bruges (D), Villarreal (A), Fenerbahce (D), Lens (A), LASK (D).

INTER MILANO: Liverpool (A), Real Madrid (D), FC Bruges (A), Borussia Dortmund (D), Șahtior Donețk (A), Feyenoord (D), Stuttgart (A), Slovan Bratislava (D).

MANCHESTER CITY: Paris Saint-Germain (A), FC Barcelona (D), Sporting Lisabona (A), FC Porto (D), Napoli (A), RB Leipzig (D), AEK Atena (A), Lens (D);

ARSENAL: Real Madrid (A), Bayern Munchen (D), Borussia Dortmund (A), Betis (D), Lille (A), Napoli (D), Sabah (A), Slavia Praga (D);

FC BARCELONA: Manchester City (A), Paris Saint-Germain (D), Aston Villa (A), Sporting Lisabona (D), Feyenoord (A), Galatasaray (D), Como (A), Sabah (D);

ATLETICO MADRID: Bayern Munchen (A), Liverpool (D), Manchester United (A), PSV Eindhoven (D), Fenerbahce (A), Bodo/Glimt (D), Viking (A), Stuttgart (D);

BORUSSIA DORTMUND: Inter Milano (A), Arsenal (D), Betis (A), Aston Villa (D), Villarreal (A), Bodo/Glimt (D), AEK Atena (A), Sabah (D);

AS ROMA: Real Madrid (A), Paris Saint-Germain (D), Sporting Lisabona (A), Manchester United (D), Lille (A), Fenerbahce (D), Slovan Bratislava (A), AEK Atena (D);

SPORTING LISABONA: FC Barcelona (A), Manchester City (D), Manchester United (A), AS Roma (D), Galatasaray (A), Șahtior Donețk (D), LASK Linz (A), Lens (D);

ASTON VILLA: Paris Saint-Germain (A), FC Barcelona (D), Borussia Dortmund (A), FC Bruges (D), Fenerbahce (A), Galatasaray (D), Viking (A), Slavia Praga (D);

FC PORTO: Manchester City (A), Liverpool (D), PSV Eindhoven (A), Betis (D), Napoli (A), Feyenoord (D), Slavia Praga (A), LASK Linz (D);

MANCHESTER UNITED: Bayern Munchen (A), Atletico Madrid (D), AS Roma (A), Sporting Lisabona (D), RB Leipzig (A), Villarreal (D), Sabah (A), Como (D);

FC BRUGES: Liverpool (A), Inter Milano (D), Aston Villa (A), PSV Eindhoven (D), Bodo/Glimt (A), Napoli (D), Lens (A), Stuttgart (D);

BETIS: Arsenal (A), Bayern Munchen (D), FC Porto (A), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (A), Lille (D), Como (A), Slovan Bratislava (D);

PSV EINDHOVEN: Atletico Madrid (A), Real Madrid (D), FC Bruges (A), FC Porto (D), Șahtior Donețk (D), RB Leipzig (D), Stuttgart (A), Viking (D);

FEYENOORD: Inter Milano (A), FC Barcelona (D), FC Porto (A), Betis (D), RB Leipzig (A), Galatasaray (D), Como (A), Viking (D);

LILLE: Arsenal (A), Manchester City (D), FC Bruges (A), FC Porto (D), Bodo/Glimt (A), Villarreal (D), Viking (A), Sabah (D);

BODO/GLIMT: Atletico Madrid (A), Bayern Munchen (D), Borussia Dortmund (A), FC Bruges (D), Lille (A), Napoli (D), LASK Linz (A), Lens (A);

NAPOLI: Arsenal (A), Manchester City (D), FC Bruges (A), FC Porto (D), Bodo/Glimt (A), Villarreal (D), Viking (A), Sabah (D);

RB LEIPZIG: Manchester City (A), Real Madrid (D), PSV Eindhoven (A), Manchester United (D), Șahtior Donețk (A), Feyenoord (D), Lens (A), Como (D);

VILLARREAL: Paris Saint-Germain (A), Liverpool (D), Manchester United (A), Borussia Dortmund (D), Napoli (A), Fenerbahce (D), Sabah (A), Slavia Praga (D);

FENERBAHCE: Liverpool (A), Atletico Madrid (D), AS Roma (A), Aston Villa (D), Villarreal (A), Șahtior Donețk (D), Slavia Praga (A), LASK Linz (D);

ȘAHTIOR DONEȚK: Real Madrid (A), Inter Milano (D), Sporting Lisabona (A), PSV Eindhoven (D), Fenerbahce (A), RB Leipzig (D), AEK Atena (A), Slavia Bratislava (D);

GALATASARAY: FC Barcelona (A), Paris Saint-Germain (D), Aston Villa (A), Sporting Lisabona (D), Feyenoord (A), Lille (D), Stuttgart (A), AEK Atena (D);

SLAVIA PRAGA: Arsenal (A), Bayern Munchen (D), Aston Villa (A), FC Porto (D), Villarreal (A), Fenerbahce (D), Lens (A), Sabah (D);

SLOVAN BRATISLAVA: Inter Milano (A), Paris Saint-Germain (D), Betis (A), AS Roma (D), Șahtior Donețk (A), Lille (D), Stuttgart (A), LASK Linz (D);

VFB STUTTGART: Atletico Madrid (A), Inter Milano (D), FC Bruges (A), PSV Eindhoven (D), Lille (A), Galatasaray (D), Viking (A), Slovan Bratislava (D);

AEK ATENA: Real Madrid (A), Manchester City (D), AS Roma (A), Borussia Dortmund (D), Galatasaray (A), Șahtior Donețk (D), LASK Linz (A), Como (D);

LASK LINZ: Liverpool (A), Real Madrid (D), FC Porto (A), Sporting Lisabona (D), Fenerbahce (A), Bodo/Glimt (D), Slovan Bratislava (A), AEK Atena (D);

COMO: Paris Saint-Germain (A), FC Barcelona (D), Manchester United (A), Betis (D), RB Leipzig (A), Feyenoord (D), AEK Atena (A), Lens (D);

RC LENS: Manchester City (A), Liverpool (D), Sporting Lisbona (A), FC Bruges (D), Bodo/Glimt (A), RB Leipzig (D), Como (A), Slavia Praga (D);

VIKING: Bayern Munchen (A), Atletico Madrid (D), PSV Eindhoven (A), Aston Villa (D), Feyenoord (A), Napoli (D), Sabah (A), Stuttgart (D);

SABAH: FC Barcelona (A), Arsenal (D), Borussia Dortmund (A), Manchester United (D), Napoli (A), Villarreal (D), Slavia Praga (A), Viking (D).

Prima etapă va avea loc în perioada 8-10 septembrie, etapa a doua pe 13-14 octombrie, etapa a treia - 20-21 octombrie, etapa a patra - 3/4 noiembrie, etapa a cincea - 24/25 noiembrie, etapa a șasea - 8/9 decembrie, etapa a șaptea - 19/20 ianuarie 2027, etapa a opta - 27 ianuarie 2027. (Agerpres)



