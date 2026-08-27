Daniel Bîrligea a semnat cu Frosinone, în Serie A

Clubul de fotbal FCSB a anunţat, joi seara, împrumutul atacantului Daniel Bîrligea la Frosinone, gruparea italiană având la finalul sezonului 2026-2027 opţiune de transfer definitiv.

"Daniel Bîrligea va evolua, până la finalul actualului sezon, pentru Frosinone Calcio, din Serie A. Atacantul în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat deja contractul cu clubul italian, care are şi opţiunea unui transfer definitiv. Clubul nostru îi mulţumeşte lui Daniel pentru contribuţia extraordinară din cei doi ani petrecuţi la FCSB, în care a cucerit titlul de campion şi Supercupa României şi îi urează mult succes în carieră", a notat gruparea bucureşteană pe pagina oficială de Facebook.

În cei aproape doi ani în care a îmbrăcat tricoul roş-albastru, Daniel Bîrligea a reuşit să marcheze de 33 de ori şi să ofere 6 pase de gol în 80 de meciuri oficiale.

În această vară, FCSB s-a mai despărţit de alţi nouă jucători: Darius Olaru, Lukas Zima, Ionuţ Cercel, Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam, Daniel Graovac, Alexandru Pantea şi Mihai Lixandru.

Declaraţiile lui Daniel Bîrligea, la plecarea din România

"Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot.

Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să... Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Un parcurs foarte frumos, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. M-am simțit foarte bine cu toți: cu suporterii, cu colegii, cu staff-ul, cu oricine am jucat, cu voi... A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot.

Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și... Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase.

Cum am zis, e o provocare, vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să ajut obiectivele viitoarei echipe. Da, mi-am luat la revedere de la colegi. Am avut timp să vorbesc cu ei, nu foarte mult timp, dar am vorbit cu ei.

(n.r. dacă a fost dificilă ultima perioadă la FCSB) A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și, de ce nu?, să am și eu mai multă încredere în mine.

(n.r. ce va face FCSB fără el în continuare) Sper că bine, cu siguranță, pentru că sunt încă colegii mei și le vreau tot binele. Sper să-și revină cu toții, să fie din nou la forma cea bună și să ajungă acolo, să fie fericiți cu toții. Cred că parcursul din Europa, în care am făcut lucruri mărețe cu toții.

Sunt mai mult lacrimi de... nu știu, de emoție, dar... E greu, cu siguranță", a declarat Daniel Bîrligea, în aeroport.

Daniel Bîrligea a semnat şi prelungirea cu FCSB

”Ei dau 1,5 milioane și, dacă nu retrogradează, mai dau 3,5. Eu am prelungit cu Bîrligea oricum pe încă un an. Un fel de împrumut pe 1,5 milioane de euro. Îl vor transfera obligatoriu, dacă rămân în Serie A.

Sau dacă nu rămân, să dea banii. Mie îmi convine să iau 1,5 milioane pe un an, eu oricum am prelungit cu el pe încă un an. Eu i-am dat OK-ul și am zis da”, declara Gigi Becali, la Digi Sport.