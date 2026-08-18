Jeff Bezos cumpără aproape 40% din acțiunile lui Liverpool. Cât valorează clubul englez

Jeff Bezos cumpără acțiuni Liverpool. Sursa foto: Agerpres

Jeff Bezos și un consorțiu de investitori au preluat 38% din acțiunile clubului Liverpool, într-o tranzacție care evaluează gruparea engleză la până la 6 miliarde de lire sterline.

Un consorţiu care îl include pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a achiziţionat aproape 40% din acţiunile clubului de fotbal Liverpool de la Fenway Sports Group (FSG), informează marţi BBC, potrivit Agerpres.

Jeff Bezos investește în Liverpool

Iniţial s-a relatat că 1892 Holdings achiziţionase aproximativ o treime din club, însă după cum a dezvăluit pentru prima dată The Athletic, este vorba, de fapt, despre 38%.

Există, de asemenea, opţiunea ca acest consorţiu să achiziţioneze un pachet de control la Liverpool în următoarele 12 luni, deşi acest lucru nu implică un angajament formal.

Într-un comunicat de vineri, FSG a confirmat încheierea unui „acord definitiv” pentru vânzarea unei „participaţii minoritare strategice” către 1892 Holdings.

Grupul, care poartă numele anului în care a fost fondat clubul Liverpool, este condus de omul de afaceri milionar britanic de origine indiană Amit Bhatia şi îi include, de asemenea, pe Bezos şi pe miliardarul Eduardo Saverin, cofondator al Facebook.

Bhatia va deveni vicepreşedinte al clubului Liverpool şi se va alătura unui consiliu de administraţie extins, sub rezerva aprobării autorităţilor de reglementare.

Ginerele omului de afaceri miliardar indian Lakshmi Mittal, acesta a fost director şi coproprietar al clubului Queens Park Rangers timp de 18 ani, înainte de a renunţa la participaţia sa în cadrul clubului, luna trecută.

Se estimează că tranzacţia evaluează clubul Liverpool la o sumă cuprinsă între 5 şi 6 miliarde de lire sterline.

Liverpool, un club cu peste 130 de ani de istorie

Clubul Liverpool a luat naștere în 1892, după o dispută care l-a determinat pe fondatorul John Houlding să se despartă de Everton și să formeze o nouă echipă care să joace pe stadionul Anfield. Everton a plecat atunci de la Anfield, mutându-se pe terenul care avea să devină ulterior Goodison Park, în timp ce Houlding a rămas cu stadionul și a pus bazele noului club. Liverpool a fost recunoscut oficial de Board of Trade la 3 iunie 1892.

De-a lungul timpului, Liverpool a devenit unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul englez. Anfield a rămas casa echipei, iar istoria clubului include numeroase trofee interne și europene. Clubul Liverpool este descris, sursei citate, drept una dintre cele mai de succes formații din fotbalul englez. Istoria sa este construită în jurul unor perioade de dominație în campionat și al succeselor europene.

Un nou sezon în Premier League

Noua ediție de Premier League, sezonul 2026-2027, începe vineri, 21 august, când campioana Arsenal va întâlni pe teren propriu nou-promovata Coventry City. Liverpool va debuta în noul sezon pe 23 august, în deplasare, împotriva lui Newcastle United.

Liverpool a terminat sezonul 2025-2026 pe locul 5 în Premier League, cu 60 de puncte după 38 de meciuri: 17 victorii, șase egaluri și 12 înfrângeri.

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