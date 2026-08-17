”Era neconstituțională de pe scaun”. Daniel Fenechiu, avertisment după decizia CCR privind legea ANI

Imagine cu Daniel Fenechiu. Foto: Agerpres

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, reacționează după ce CCR a validat cu majoritate „amendamentul Fritz”, care duce la pierderea mandatului pentru aleșii declarați definitiv în conflict de interese sau incompatibilitate. Liderul senatorilor PNL spune că decizia vine într-un „context politic extrem de încărcat” și avertizează că disputa constituțională este departe de a fi încheiată.

Luni, 17 august, judecătorii CCR au decis cu majoritate de voturi că amendamentul la Legea integrităţii care prevede pierderea mandatului sau a funcţiei în cazul în care există decizii definitive în instanţă privind încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese, este constituțional. DCNews l-a contactat pe liderul senatorilor PNL, avocatul Daniel Fenechiu, unul dintre primii care a susținut public că acest amendament este "cu dedicație", vizându-l direct pe primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese.

"Regula în democrație este că deciziile organelor care dau decizii obligatorii se respectă. Constituția României spune că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și acționeze pentru viitor. Din punctul ăsta de vedere, eu nu pot decât să iau act de decizia Curții și, evident, s-o respect", a precizat, inițial, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, pentru DCNews.

Daniel Fenechiu: Sunt extrem de surprins de această decizie

Ulterior, Daniel Fenechiu și-a exprimat și îngrijorările legate de această decizie a CCR, în calitate de avocat. El a amintit că avertizase încă de când legea era dezbătută în Parlament că adoptarea unui astfel de amendament ar permite sancționarea suplimentară a persoanelor care deja au fost "pedepsite" pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese.

"Dacă mă întrebați ca profesionist al dreptului, eu vă spun că sunt extrem de surprins de această decizie, pentru că, în opinia mea, ea era neconstituțională de pe scaun. Da, e posibil ca eu să fiu subiectiv, să nu fiu suficient de bun.... Din momentul când a avut loc dezbaterea, eu am spus că discutăm despre o modificare a unor condiții de sancționare ulterior intervenirii sancțiunii, că ne găsim într-o situație în care sunt persoane care au făcut obiectul constatării conflictului și care au fost sancționate pentru acest lucru cu o diminuare salarială și asta ar fi o a doua sancțiune", a spus Fenechiu.

Decizia CCR, "într-un context politic extrem de încărcat, generat de faimoasa întâlnire dintre prim-ministrul Bolojan și președinta CCR"

El a subliniat apoi că decizia CCR privind legea ANI a venit într-un context politic tensionat, amintind de controversata întâlnire dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu.

"Decizia, așa cum ați văzut, a fost luată cu majoritate, n-a fost o decizie unanimă și a fost luat într-un context politic extrem de încărcat, generat de faimoasa întâlnire dintre primul ministru Bolojan și președinta CCR, generat de tot tămbălăul care există în spațiu public în legătură cu această întâlnire, generat de personalizarea articolului respectiv din lege pe persoană fizică, pe persoana primarului Timișoarei", a mai spus Fenechiu.

Fenechiu: O lege similară a fost făcută și pentru Băsescu la un moment dat

Potrivit liderului senatorilor PNL, o lege similară a fost făcută și pentru Traian Băsescu, dar până la urmă ea a fost declarată neconstituțională. Astfel, avocatul consideră că și amendamentul Fritz din Legea ANI ar putea fi declarat neconstituțional peste câțiva ani deoarece ar mai putea genera sesizări la CCR și s-ar putea reveni asupra lui.

"Noi am învățat în școală că în general nu se fac legi pentru o persoană. Îmi amintesc că o lege similară a fost făcută și pentru președintele Băsescu la un moment dat, care a produs consecințe, până când, la un moment dat, după ani de zile, a fost declarată neconstituțională. Și atunci am spus că în opinia mea, prevederea nu e în regulă. Și acum îmi mențin punctul de vedere. Veți vedea că va mai genera sesizări la Curte și probabil peste 2 ani, 5 ani, n-are importanță câți ani, veți vedea că la un moment dat va fi constatată ca fiind neconstituțională.

Dar astăzi, fiind o decizie care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, este obligatorie pentru toată lumea, inclusiv pentru Parlamentul României, care este obligat să facă corecția necesară pe partea admisă cu persoanele care au aceleași relații precum soții, vor trebui să ia act de împrejurare că acest articol este constituțional. În rest, eu n-am nicio simpatie, nici antipatie față de persoana vizată (Dominic Fritz n.r.). Nu înțeleg să fiu avocatul lui, că nu e treaba mea, dar ca și construcție normativă, am rezervele pe care vi le-am spus. Însă opinia mea e opinie nesemnificativă, pentru că ceea ce contează în statul de drept este decizia CCR, hotărârea publicată în Monitorul Oficial, motiv pentru care eu accept că poate că argumentele mele nu sunt suficiente și că asta este situația", ne-a mai spus Daniel Fenechiu.

"Această lege va genera multă discuție după publicarea ei în Monitorul Oficial"

Întrebat apoi dacă această decizie a CCR ar putea reprezenta un precedent și alte legi să fie aplicate retroactiv, Fenechiu a spus: "Eu cred că nu, pentru că această decizie a fost luată într-un context extrem de complicat. La Curte sunt profesioniști. Cred că această lege va genera multă discuție după publicarea ei în Monitorul Oficial, după ce va reintra în Parlament pentru reexaminare după decizia Curții și veți vedea că practic vor fi situații, că nu e doar personalizată situația primarului Timișoarei, mai sunt și alții, vor fi diverse litigii deduse instanțelor judecătorești, care vor trebui să stabilească care e legea care se aplică, dacă nu este cumva dublă sancțiune, vor mai fi incidente constituționale, deci lucrurile chiar dacă par tranșante vor mai fi dezbătute multă vreme de acum încolo".