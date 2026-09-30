Sorin Grindeanu s-a răzgândit. Nu îi mai face plângere penală lui Dominic Fritz după acuzațiile legate de întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle: "Ar însemna să le fac jocul"

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut noi declarații despre întâlnirea cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, dar și despre plângerea penală pe care anunțase acum două zile că intenționează să o depună împotriva lui Dominic Fritz.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut, miercuri seara, noi declarații despre plângerea penală pe care a spus acum câteva zile că i-o va face liderului USR, Dominic Fritz, și despre întâlnirea din martie pe care a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Reacția sa vine după ce Dominic Fritz lansase o serie de acuzații grave la adresa sa în legătură cu cina de la Atena la care a participat. Deși acum două zile liderul PSD a declarat: "O să-i rog pe avocați să facă o plângere împotriva acestui domn. Cum își permite să spună așa ceva?", acum pare că s-a răzgândit. Sorin Grindeanu spune că a vorbit mult despre asta cu colegii săi și că a ajuns la concluzia că astfel ar face "jocul USR", lăsând de înțeles că nu îi va mai face plângere penală lui Fritz.

Sorin Grindeanu: Oamenii, în momente din acestea delicate, unii dintre ei își pierd busola. Fritz este unul dintre ei

"Am văzut acea chestiune. Să știți că m-am uitat de vreo 2-3 ori. Nu mi-a venit să cred. Dominic Fritz mă acuza pe mine că am luat șpagă de la ambasadoarea SUA sau ceva de genul acesta. M-am uitat de 2-3 ori pe acea postare. Oamenii, în momente din acestea delicate, unii dintre ei își pierd busola. Fritz este unul dintre ei. Am vorbit cu colegii mei mult pe acest subiect și ar însemna să răspund în același mod, sigur că e argumentat orice aș face. Dacă m-aș duce în instanță și pe minciunile spuse, evident cred că aș câștiga, dar ar însemna să le fac jocul. Cred că asta urmăresc cei de la USR, să întrețină scandaluri dintre acestea false ca să-și țină captivă acea bulă haștag pe care o alimentează cu fake-uri de acest tip", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN, miercuri seara.

Sorin Grindeanu, despre întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle: Când te invită un oficial american, dacă tipul îți permite, te duci

Cât despre întânirea cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, acesta a spus: "Am fost invitat. Când te invită un oficial american, un ambasador, dacă tipul îți permite, te duci. Am spus acest lucru. Evident că m-am dus. Mi-a făcut plăcere că am fost invitat la acea cină. Am fost mai mulți, am vorbit despre lucruri corecte, cele legate de Coridorul Vertical, care este parte inclusiv a planului de guvernare, inclusiv a Guvernului Mureșan a fost, dar nu am vorbit despre cantități de gaz, vânzări etc. Nu e treaba mea".

Despre faptul că s-a vehiculat că la acea cină s-ar fi discutat și despre demiterea Guvernului Bolojan, Sorin Grindeanu a spus: "Cina a fost undeva la sfârșitul lunii martie. Guvernul Bolojan a picat în 5 mai, adică la o lună jumătate după. Mă rog, doar în mințile celor de la USR se întâmplă lucrurile în acest fel sau poate așa sunt obișnuiți. Nu poate să-mi ceară nimeni (demiterea unui guvern n.r.). Nici mie, nici lui Simion. Ambasadorii sunt oameni care știu foarte bine care este rolul lor, își cunosc cadrul în care acționează și nu fac chestiuni de acest tip. Repet, este un scandal prin care încearcă să-și alimenteze această bulă cu fake-uri de acest tip. Eu cred că fac rău României aceste lucruri pentru că partenerul nostru strategic este SUA".

Întrebat apoi ce urmări ar putea fi după acest scandal, președintele PSD a spus că și-ar dori ca acestea să nu existe.

"Aș vrea să nu văd urmări pe greșelile, pe tâmpeniile și pe acuzele pe care le lansează unii doar de dragul de a-și hrăni un electorat din ce în ce mai mic", a mai spus Sorin Grindeanu.

De la ce a pornit scandalul legat de întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia

Reamintim că deputatul USR Alexandru Dumitriu declarase că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan, după întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Scandalul a pornit după ce Wall Street Journal (WSJ) a scris că în luna martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a lăsat să se înțeleagă că demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Statelor Unite ale Americii. Kimberly Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări.

Precizăm că ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, comentând aceste informații, a spus, luni, 28 septembrie, că are "deplina încredere în democrația din România".