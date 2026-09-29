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Cum a ajuns România în situația de a nu avea curent electric seara. Explicația lui Bogdan Ivan / video

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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energie electrica
Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

România se confruntă cu un deficit de energie seara, iar Bogdan Ivan a spus cum a ajuns România într-o astfel de situație.

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a vorbit despre lipsa capacităților de stocare a energiei și a spus că România a investit în producția fotovoltaică și eoliană fără să aloce fonduri suficiente pentru stocare. Potrivit fostului ministru, această situație duce la supraproducție în timpul zilei și la deficit de energie seara, când consumul este mai mare. 

Video:

„Cum s-a ajuns în situația în care să nu ai curent electric seara? Fotovoltaicele sunt un scandal, nu s-au dat aprobări pentru baterii, înțeleg că acum de abia s-au dat, și a crescut foarte mult capacitatea de înmagazinare a României. Cum s-a ajuns aici? S-au dat hârtiile alea multe, ATR-urile, unor investitori care, de fapt, nu voiau să investească, ci să vândă proiectele, iar proiectele nu s-au mai vândut. Înțeleg că sunt condiții noi, terenul trebuie să fie proprietate pentru parcul fotovoltaic sau eolian. Care a fost lipsa de viziune și ce trebuie făcut în continuare?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Încă din ultimii șase ani, când au început negocierile pe exercițiul financiar actual, care până să se finalizeze la sfârșitul anului 2026, pe PNRR, România a fost singura țară membră a Uniunii Europene care și-a asumat cele mai agresive ținte de carbonizare și care a cerut bani doar pentru producție pe fotovoltaic și pe eolian, cu stocare zero. Așa a fost gândirea României.

Ce a însemnat acest lucru? Că s-au pus 6 gigawaţi în producție, putere instalată, cu stocare zero. Normativul științific spune că pentru fiecare megawatt instalat trebuie să ai dublu capacitate de stocare. În toată lumea se face asta.

Când ai soare în România, Grecia, Bulgaria, în toată regiunea, ai supraproducție pe energia fotovoltaică. Dacă nu investești să o stochezi să o folosești seara, când ai vârf de consum de la 18:00 la 22:00, este evident că acea energie ajunge să fie vândută inclusiv cu preț negativ la cei care au stocare, iar noi am ajuns aici din cauza unei viziuni politice a Guvernului României de atunci și a Ministerului Energiei care a făcut ca toți banii să meargă înspre producție și mai puțin înspre stocare.

Eu vă amintesc că în ultimii 10 ani, 9 ani și jumătate am avut miniștri de dreapta în Ministerul Energiei și doar în ultimele luni de zile a fost un ministru de la PSD, în persoana mea, după aproape 10 ani cu miniștri de dreapta, care am rămas la încasat, ca să spun așa, toate aberațiile făcute de-a lungul timpului”, a spus Bogdan Ivan

Aprobările pentru proiectele de stocare se obțin foarte greu

Bogdan Ivan a explicat că aprobările pentru proiectele de stocare se obțin foarte greu și chiar dacă în trecut a propus simplificarea procedurilor, problema nu s-a rezolvat, iar proiectul a rămas blocat.

„Subiectul referitor la acele ATR-uri... E foarte ușor ca premierul demis să mute atenția de la problema de fond care este cea referitoare la stocare, către o companie de stat care cică ar fi dat prea multe racorduri la rețea.

Păi, dacă era cu adevărat bine intenționat, nu îmi bloca un memorandum pe care l-am înaintat către CSAT și care a fost blocat cu o seară înainte de a intra în CSAT de lipsa semnăturii premierului României în funcție, atunci când am explicat cu lux de amănunte cum am ajuns aici, care sunt riscurile României pe următorii 3-5-10 ani dacă nu va ajunge să implementeze rapid proiectele de stocare”, a spus Bogdan Ivan.

„Nu s-au dat aprobări pentru proiectele de stocare. Privații au vrut să facă stocare și nu au primit aprobare”, a spus Bogdan Chirieac.

„O parte din acel proiect era referitor inclusiv la schimbarea procedurilor pentru stocare, pentru că, în România, ca să faci un parc de stocare ai nevoie de 6-8 luni de zile cu tot ce înseamnă zona de construcție, iar pentru aprobări ai nevoie de un an și jumătate.

Am înaintat un proiect de act normativ ca să simplific aceste proceduri, dar a rămas blocat la sertar. Între timp am și plecat din funcție”, a spus Bogdan Ivan. 

„Am ajuns la un deficit mediu de circa 2.000 de megawați de la începutul lui august”

Potrivit lui Bogdan Ivan, România are acum aproximativ 1.600 de megawați instalați, iar până la sfârșitul acestui an ar putea ajunge la peste 2.000.

El a mai spus că țara are un deficit de circa 2.000 de megawați și că o capacitate de stocare mai mare ar putea reduce importurile scumpe de energie.

„Și acum tot așa sunt? Un an și jumătate ai nevoie de aprobări și îl faci în 6 luni?”, a întrebat Bogdan Chirieac. 

„După foarte multă presiune publică, în contextul crizei din luna august, care a făcut profituri uriașe pentru foarte multe companii de trading și care a umflat foarte mult facturile plătite de companiile românești și de români, undeva la minimum 15-20%, într-un final, cei de la ANRE au ajuns la concluzia că e nevoie să grăbească procedurile pentru parcurile de stocare aflate în teste și, în această formă, acum suntem undeva la 1.600 megawați instalați. Până la finalul anului ar trebui să ajungem la peste 2.000 de megawați instalați, care nu satisfac în totalitate.

Noi am ajuns la un deficit mediu de circa 2.000 de megawați de la începutul lui august, de când au fost oprite cele două reactoare de la Cernavodă, iar dacă noi am avea 4.000 de megawați putere instalată am putea să stocăm ce se produce în timpul zilei, să folosim seara și să reducem drastic importurile la prețuri foarte mari”, a spus Bogdan Ivan la DC News. 

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bogdan ivan
curent electric
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Comentarii (4)

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   11:29

Partea 2
P.S. 1 Aia cu parteneriatul strategic e o jalnică explicație de Băneasa, care ne-a adus aici; polonezii, de exemplu, sunt parteneri strategici ai SUA, dar nu stau în 4 labe; la fel lătrăturile Loazei, alea cu rușii, care ar avea interes să saboteze SMR-ul!
P.S. 2 Bagabonțeala penală Doicești vine din conivența liberalo pesedistă, din vremurile când PSD + PNL = Love...

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   11:25

Partea 1
Maestrul Chirieac și-a pus în cap (o fi sponsorizare, o fi sarcină) să scoată Loaza ministru în viitorul guvern Știucă!
Se rezolvă astfel:
1. Ticăloșia nerușinată SMR Doicești, startup american finanțat cu bani românești (fiind o centrală first of the kind, dincolo de celelalte inconveniente, pe care nu le explicitez aici, costă de 3 ori cât face);
2. Prelucrarea metalelor rare, refuzată, din motive de poluare zdravănă, de groenlandezi, la Feldioara.
Să menționăm încălcările de lege de până acum în legătură cu cele două afaceri sulfuroase, aducătoare de parandărăt sigur și de avantaje politice iluzorii, pe spinarea populației? Cui ii pasă?

Ivan   •   29 Septembrie 2026   •   11:23

Închiderea exploatărilor miniere, mine și cariere de cărbune energetic și dezafectarea termocentralelor au fost greșeli grave, urmate de alte două greșeli la fel de grave, oprirea lucrărilor de către ONG-uri la hidrocentralele a căror lucrări au început, unele fiind aproape finalizate și că nu au fost retehnologizate pe gaz și modernizate sau construite alte sisteme de producere a energiei electrice care să înlocuiască sursele de energie închise!!! La aceste erori grave de management și strategie energetică se mai adaugă și proasta gestionare a lucrărilor de repornire a centralei nucleare de la Cernavodă, pe motivul debitului scăzut al Dunării, în timp ce cu același debit scăzut al Dunării, Centrala nucleară de la Kozlodui în Bulgaria și Centrala nucleară de la Paks în Ungaria, funcționează și produc energie electrică care este vândută României, foarte scump!!!

Petre   •   29 Septembrie 2026   •   10:50

Ma distreaza foarte mult cat de tare il impingeti pe acest om in fata. Iancu si Chisalita chiar stiu despre ce vorbesc.

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