Vor dispărea benzina și motorina de la pompă? Răspunsul lui Bogdan Ivan / video

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Bogdan Ivan a explicat cât de aproape este România de un astfel de scenariu și ce se poate întâmpla cu aprovizionarea și prețurile carburanților.

Întrebat dacă există riscul ca motorina și benzina să dispară de la pompă, Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a răspuns că acest scenariu este departe de a se întâmpla. El a criticat lipsa unor explicații și previziuni din partea Guvernului cu privire la aprovizionarea și prețurile carburanților și a spus că reducerea accizei la motorină a limitat creșterea prețului.

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„Să ne așteptăm să dispară și motorina, benzina, combustibilul de la pompă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„E departe acest scenariu. Ceea ce mi se pare cu adevărat dramatic este că nu avem nicio explicație din partea Guvernului, nu avem nicio previziune foarte clară legată de sursele de aprovizionare, legată de prețurile care astăzi au ajuns la pompă la 11 lei motorina și la 10 lei benzina. Mă refer la motorina standard. Celelalte au cu 80 de bani în plus.

Îmi amintesc perioada martie-aprilie. Noi am plecat în 24 aprilie împreună cu ceilalți miniștri PSD din Guvernul României. Atunci aveam începutul războiului, vârf de criză și motorina era între 8,5 și 9 lei și era foarte mare agitație. Astăzi este 11 lei.

Dacă nu am fi făcut un proiect de lege, eu împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, prin care să reducem acciza cu 85 de bani la litru de motorină, azi ar fi fost aproape 12 lei motorina la pompe în țara noastră, dar domnul Bolojan nu spune nimic”, a spus Bogdan Ivan.

„România produce o parte din ceea ce consumă”

Bogdan Ivan a spus că România își asigură, în prezent, o parte din necesarul de carburanți și a explicat cum au ajutat măsurile luate în perioada în care era ministru al Energiei.

„Deci estimați că prețul la pompă ar putea să crească în continuare ținând seama de situația internațională”, a spus Bogdan Chirieac.

„În momentul de față sunt două aspecte. România produce o parte din ceea ce consumă, avem rafinăria Petrotel-Lukoil care a fost sub sancțiunile impuse de SUA față de activele Federației Ruse. Sunt două state din UE care au obținut o derogare din partea Guvernului SUA – Germania și România - după negocierile pe care le-am purtat în primăvară în SUA - prin care rafinăria Petrotel-Lukoil putea să fie repornită, iar 22% din capacitatea de rafinare a României să fie asigurată de această rafinărie și automat să ai un preț mai bun în piață.

Eu am venit cu o ordonanță de urgență, când eram ministru al Energiei, prin care am limitat exporturile, am declarat stare de criză în domeniul carburanților, am schimbat rute comerciale pentru a nu depinde de cele existente până la începutul războiului și am găsit o formulă prin care să rafinăm mai mult în România.

Acea ordonanță a expirat după ce am plecat noi din Guvern, iar premierul a refuzat să o reactiveze. Cu mare greu am reușit să trecem un proiect prin care am redus acciza, dar atât”, a spus Bogdan Ivan la DC News.