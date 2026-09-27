Nazare, mesaj despre salariile bugetarilor și pensii în 2027: Presiunile pentru recuperarea puterii de cumpărare nu pot fi ignorate

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Salariile bugetarilor și pensiile sunt o provocare pentru bugetul din 2027, susţine ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Într-un mesaj amplu despre cifrele privind execuţia bugetară şi deficitul, publicate de către ministerul pe care îl conduce, Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a vorbit şi despre perspectivele anului viitor.

"Intrăm în 2027 cu obligații și presiuni care există deja. În contextul consolidării capacității de apărare pe fondul noilor realități de securitate din regiune, aceste cheltuieli vor crește, inclusiv odată cu implementarea investițiilor finanțate prin SAFE.

Avem în față probleme structurale legate de dimensiunea și eficiența administrației publice. După doi ani în care salariile din sectorul public și pensiile nu au fost indexate, presiunile pentru recuperarea puterii de cumpărare nu pot fi ignorate. România are, în același timp, un stoc important de obligații rezultate din hotărâri judecătorești neachitate în ultimii ani, care trebuie la rândul său gestionat responsabil.

Iar acestea sunt doar o parte dintre obligațiile de plăți care pun presiune pe bugetul anului viitor", transmite ministrul interimar al Finanţelor.

Bugetul pe anul 2027

"Avem nevoie de un buget pentru 2027 realist și credibil, care să continue consolidarea, dar care să pregătească în același timp economia pentru trecerea de la modelul de investiții susținut excepțional de PNRR la un model bazat mai mult pe fonduri europene structurale, capital privat și investiții publice atent prioritizate.

În același timp, consolidarea fiscală nu poate fi singura noastră ambiție. Trebuie să trecem de la stabilizare la creștere: mai mult capital privat, investiții inteligente în producție, energie, infrastructură, industrie, exporturi și locuri de muncă mai bine plătite.

În perioadele de incertitudine, responsabilitatea tuturor celor care administrăm banii publici este cu atât mai mare. România trebuie să continue să își respecte angajamentele, să își protejeze cetățenii de șocuri financiare iar direcția economică a țării trebuie să rămână stabilă", susţine Alexandru Nazare.