Jurnalistul George Scarlat a murit

Doliu în presa din România.

Jurnalistul George Scarlat a încetat din viaţă. Anunţul a fost făcut sâmbătă, de mai mulţi colegi de breaslă, precum şi din zona politică.

Printre aceştia se numără şi Dan Dungaciu, cel care a scris un mesaj emoţionant despre cel care a fost George Scarlat:

"Îi spuneam Porthos, după personajul din Cei trei mușchetari. Îi plăcea porecla. Așa îmi va rămâne în memorie prietenul meu George Scarlat, care a trecut la Domnul în dimineața zilei de sâmbătă, 26 septembrie, la ora 4.00, după o scurtă, dar grea suferință.

Ne cunoșteam de peste douzeci de ani. Două decenii în care drumurile noastre s-au întâlnit mereu și în care am fost alături în multe dintre ipostazele în care ne-a purtat viața.

Am lucrat împreună la Fundația Universitară a Mării Negre 'Mircea Malița', unde George a fost director de programe pentru spațiul estic. Am fost împreună la Chișinău, pe care îl cunoștea atât de bine și unde lucrase ca diplomat la Ambasada României. Am fost alături în spațiul public, la conferințe și dezbateri, la București și la Chișinău. Iar în ultimii ani ne-am regăsit și într-un proiect politic comun, în Alianța pentru Unirea Românilor.

George Scarlat a fost unul dintre acei oameni pe care îi întâlnești rar: un om cu o memorie prodigioasă, cu o vastă cultură politică și istorică și cu o capacitate de analiză greu de egalat. Cunoștea în profunzime spațiul estic, lumea de dincolo de Prut și politica românească, pe care o urmărea de decenii.

Avea, în același timp, două însușiri care numai aparent se contraziceau. În relația cu oamenii era cald, jovial, generos, plin de umor, mereu pus pe glume. În fața realităților pe care trebuia să le înțeleagă și să le explice devenea analistul lucid, riguros, cu mintea rece și judecata limpede.

Am gândit de multe ori la fel. Am acționat de multe ori împreună. Poate tocmai de aceea, după atâția ani, sunt greu de separat amintirile despre George de atâtea momente ale propriului meu drum.

În ultima perioadă devenise membru al Consiliului Național de Conducere al AUR. Începuserăm un nou drum împreună. Erau proiecte de dus mai departe, lucruri de construit, planuri despre care vorbeam.

Nu a mai fost să fie.

Dumnezeu a avut alte planuri cu el."