„Dă-te jos de pe iPad!” Situaţie neobişnuită în apropierea avionului lui Donald Trump

Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul în momentul în care a părăsit summitul NATO din Turcia luna trecută. Foto: Agerpres

Pilotul Cezar Osiceanu analizează un moment tensionat în spaţiul aerian, atunci când avion care îl transporta pe președintele SUA a ajuns în centrul unei situații limită în apropierea aeroportului Logan din Boston.

De câte ori am observat cu toții cum în traficul auto apare câte un conducător auto neatent care nu lasă să fie depășit și mai face și manevre ce ar putea conduce către o coliziune cu altul care circulă corect? Sau de câte ori nu vedem cum nu se acordă prioritate unei coloane oficiale de trebuie să fie atenționați conducătorii auto prin stație?

Dar dacă pe pământ mai ai unde să te oprești, în aer treaba este puțin altfel, atrage atenţia pilotul Cezar Osiceanu.

Din nou Trump!

Cezar Osiceanu explică, în analiza transmisă redacţiei: președintele Statelor Unite ale Americii are la dispoziție o întreaga flotă aeriană 'Bridge Air Force One' operată de Forțele Aeriene pentru deplasarea sa în orice punct al globului și gata de zbor în orice moment. Avionul prezidențial este un Boeing 747-200 B special conceput și dotat care are un frate geamăn ca și avion de rezervă, ambele fiind vopsite în alb și albastru pentru o rapidă identificare vizuală dincolo de aspectele de marketing și publicitate vizuală ale președinției și statului american.

Pentru deplasările externe protocolul este foarte strict și se folosește o parte din această flotă dar pentru zborurile interne se folosește de obicei un singur avion

Am scris mai demult despre scandalul făcut de Donald Trump cu privire la întârzierea nepermis de mare cu care compania Boeing a început acțiunea de înlocuire a actualei flote prezidențiale cu noua variantă Boeing 747 VC25 B aprobată de el încă din primul mandat și prevăzută să se termine abia după mandatul său!

Așa ca până atunci el fie folosește vechea flotă fie avionul Boeing 747-8i oferit cadou de emirul Qatarul.

Siguranța și securitatea aeriană a întâiului pasager al Americii

Siguranța și securitatea aeriană a întâiului pasager al Americii implică volume întregi de proceduri, metode, tehnici, sisteme etc dar astăzi ne vom referi doar la modul cum este ea asigurată de către controlorii aerieni de trafic în timpul zborurilor interne ale acestuia.

Conform procedurilor stabilite controlorii aerieni mențin o mare discreție asupra acestor zboruri speciale inclusiv în comunicațiile radio cu pilotii avioanelor din zona unde se află Air Force One în acel moment.

Măsura survine și datorită faptului ca astăzi aceste convorbiri radio pot fi ascultate de la sol de amatorii de aviație dar și de posibili teroriști, subliniază Osiceanu.

“Dă-te jos de pe iPad!”

Cezar Osiceanu relatează că pe 16 septembrie anul acesta un avion Airbus 321 al companiei americane low cost Spirit Airways zbura folosind numele de înregistrare de Spirit 1300 de la Fort Lauderdale, Florida, catre Boston, Massachusetts.

Pe timpul dirijării în zona Aeroportului Logan ca urmare a intrării avionului Air Force One în aceeași zonă, controlorii aerieni au început să coordoneze zborurile pentru a asigura traseul avionului prezidențial care are întotdeauna prioritate în dirijarea aeriană așa ca au cerut echipajului avionului Spirit Airways să execute imediat o manevră de schimbare a direcției.

"Și de aici a început circul!"

Prin intermediul celor de la postul TV, ABC, care au făcut publice înregistrărilor audio de pe LiveATC.net, controlorul de zbor a cerut de mai multe ori pilotilor zborului Spirit 1300, să vireze imediat cu 20 de grade față de capul de zbor pe care zbura în acel moment.

Din cauza neatenției cei doi piloți nu au executat imediat comanda și abia după câteva alte apeluri radio de la sol aceștia au răspuns, confirmat și executat manevra solicitată.

În înregistrarea radio se aude cum, păstrând în continuare discreția referitoare la zborul Air Force One, controlorul le spune celor doi piloți din cockpitul avionului Spirit Airways ca: „Trafic dinspre aripa stângă cu... opt mile, 747. Sunt sigur că puteți vedea cine este... e alb-albastru.”

Practic în limbaj aeronautic le-a indicat și unde să privească și mai ales la ce si de ce!

Deoarce în mod evident piloții acelui avion se aflaseră pe cap de coliziune cu Air Force One și intraseră sub o distanță de 8 mile aproximativ 15 kilometri față de aceasta ceea ce putea declanșa alarmele la bord de evitare a traficului de tip TCAS, controlorul de zbor a trebuit să îi mustruluiasca pentru neatenția față de convorbirile radio pe bandă auzindu-se foarte clar: „Trebuie să vorbesc cu tine de două ori de fiecare dată... Fii atent. Dă-te jos de pe iPad.”

Evident ca aluzia fina dar directa a controlorului de trafic a fost îndreptată atât asupra echipajului cât și împotriva avionului Airbus, care are un concept diferit de Boeing fiind controlat de trei calculatoare care militează comenzile pilotului uman în timp ce Boeing are în continuare pilotul la comanda, subliniază pilotul Osiceanu.