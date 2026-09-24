Ecoductul de la Călinești nu va fi singurul de pe valea Oltului. Animalele vor putea evita traficul auto și pe ecoductul Lazaret

Valea Oltului

După construcția celui mai lat pod din România care va servi ca ecoduct în zona localității Călinești de pe valea Oltului, o altă structură similară va fi realizată în amonte, în apropiere de localitatea sibiană Lazaret.

Zilele trecute scriam despre cel mai lat pod din România, care va avea dimensiunea cât patru terenuri de fotbal și va servi ca ecoduct pe valea Oltului. Acesta va face legătura între malul stâng și malul drept al Oltului și se va afla în proximitatea Autostrăzii A1 (Pitești - Sibiu). Podul va servi ca ecoduct pentru animalele sălbatice, pe una dintre cele mai circulate artere din țară.

Dar ecoductul de la Călinești nu va fi singura structură de acest fel din zonă, deoarece în proiectul Autostrăzii A1 (Pitești - Sibiu), pe secțiunea Boița - Cornetu, mai este prevăzut un astfel de pod peste DN7, în zona localității Lazaret.

Ecoductul Lazaret va fi un pasaj verde suprateran destinat să asigure migrația în siguranță a animalelor, inclusiv a urșilor, de o parte și alta a văii Oltului. Ecoductul va avea o lungime de aproximativ 250 de metri.

Lucrările la tronsonul Boița - Cornetu merg însă destul de lent, potrivit unui comunicat de pe site-ul Asociației Pro Infrastructura. Aceasta a precizat recent că din totalul de 48 de viaducte și poduri plus ecoductul Lazaret, sunt autorizate doar 23. Din cele 7 tuneluri cu lungimi între 250 de metri și aproape 1,6 km, sunt în diverse faze de lucrări doar 3: Boița 1, Robești și Balota.

Progres bun pe A13 (Sibiu - Făgăraș). Tronsonul Tigveni - Curtea de Argeș din A1, aproape de deschidere

În ciuda lucrărilor întârziate pe valea Oltului, Cristian Pistol a transmis astăzi că A13 (Sibiu - Făgăraș) a înregistrat un progres bun. Pe tronsonul 3 (Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus), în lungime de 17,61 km, stadiul fizic al lucrărilor este de 51,09%, iar pe tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus - Municipiul Făgăraș), în lungime de 16,27 km, stadiul fizic este de 36,26%.

De asemenea, cei aproape 10 kilometri de autostradă între Curtea de Argeș și Tigveni, parte din A1, sunt aproape finalizați. Drumul de mare viteză ar urma să fie deschis traficului în săptămânile următoare.

Directorul CNAIR a transmis că la tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, sunt testate și reglate cele peste 2.500 de camere și senzori, iar la sfârșitul lunii septembrie va avea loc testul final al sistemelor de siguranță, împreună cu ISU.