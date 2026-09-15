Șefa Dacia cere o pauză de la noile reguli europene: „Mașinile au devenit prea scumpe”

Dacia Spring/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Europa a pierdut trei milioane de mașini din 2019, iar Dacia susține că reglementările tot mai stricte privind emisiile și siguranța contribuie la creșterea prețurilor. În acest context, compania cere „înghețarea” normelor pentru mașinile mici.

CEO-ul Dacia, Katrin Adt, cere legiuitorilor europeni să relaxeze reglementările aplicate mașinilor mici, spunând că normele tot mai stricte privind emisiile și siguranța au contribuit la creșterea prețurilor și la declinul pieței auto europene.

Într-un interviu pentru Autocar, cu ocazia prezentării noii Dacia Spring, Katrin Adt a spus: „Lumea are nevoie de Dacia mai mult ca niciodată, iar să fii Dacia este mai dificil ca niciodată”.

Piața europeană a pierdut trei milioane de mașini

Potrivit șefei Dacia, piața auto europeană nu și-a revenit la nivelurile de dinaintea pandemiei: „Piața europeană a pierdut trei milioane de mașini din 2019. Nu a revenit niciodată la nivelurile de dinainte de Covid”, a spus Adt..

Adt a comparat această scădere cu pierderea întregii piețe auto germane, cea mai mare din Europa.

„Iar dacă spui că sunt trei milioane de mașini, atunci fă socoteala: sunt 10 fabrici, 12 milioane de anvelope, poate 15 milioane de scaune, nouă milioane de ștergătoare...”, a punctat aceasta.

În opinia sa, impactul asupra economiei europene este considerabil, iar cauza principală este creșterea prețurilor automobilelor: „Este puțin înfricoșător când te gândești la economia Europei și, dacă analizezi de ce s-a întâmplat acest lucru - pentru că nu s-a întâmplat în nicio altă regiune a lumii -, motivul este că mașinile au devenit prea scumpe. Iar dacă mergi mai în profunzime și te întrebi de ce mașinile noastre au devenit atât de scumpe, principalul motiv este reglementarea. Aceasta rămâne în continuare o problemă”, a spus șefa Dacia.

Un sfert din resursele de dezvoltare ale Dacia, dedicate reglementărilor

Producătorii auto trebuie să respecte în Europa un număr tot mai mare de norme privind emisiile și siguranța. Dacia susține că acest lucru are un impact important asupra resurselor companiei. 25% din bugetul de cercetare și dezvoltare al Dacia și din personalul său de inginerie sunt în prezent dedicate respectării diferitelor norme.

„Până acum am îndeplinit aproximativ 100 de reglementări și mai avem încă 107 reglementări pe care trebuie să le respectăm până la sfârșitul deceniului”, a spus Adt.

Șefa Dacia a pus sub semnul întrebării dacă toate aceste cerințe corespund nevoilor reale ale clienților: „Întrebarea este: 'Este exact ceea ce are nevoie și își dorește clientul?' Cel mai folosit buton din mașinile noastre este așa-numitul buton magic, prin care poți opri toate semnalele sonore ale sistemelor ADAS (sisteme avansate de asistență pentru șofer).”

Dacia cere o „înghețare” a reglementărilor pentru mașinile mici

În acest context, Dacia vrea ca autoritățile europene să introducă o perioadă în care să nu mai fie adăugate noi cerințe pentru automobilele de mici dimensiuni.

„De aceea, împreună cu alți producători, am cerut Comisiei Europene să introducă cel puțin o înghețare a reglementărilor pentru mașinile mici, pentru a ne oferi șansa de a pune la dispoziție o mobilitate accesibilă”, a spus șefa Dacia.

Ideea nu este susținută doar de Dacia. Fabrice Cambolive, CEO-ul Renault, marca-mamă a Dacia, a criticat la rândul său volumul tot mai mare de reglementări europene. Cambolive a spus recent că inginerii Renault „se confruntă cu un tsunami de reglementări din partea Europei” și a cerut o înghețare a reglementărilor pentru 10 ani.

„Atunci ne putem concentra asupra accesibilității, ne putem concentra asupra electrificării”, a spus el. „Acest lucru va ajuta cu siguranță piața europeană să repornească”, a adăugat acesta.

Ar putea reglementările mai relaxate să aducă Dacia Hipster în producție?

O eventuală relaxare a regulilor pentru mașinile mici ar putea avea consecințe și pentru proiectele viitoare ale Dacia. Adt sugerase anterior că o reglementare mai puțin strictă pentru mașinile mici ar putea fi esențială pentru ca Dacia să pună în producție Hipster, microcarul electric prezentat de companie.

Modelul ar putea deveni una dintre cele mai accesibile mașini electrice de pe piață, însă lansarea sa în producție depinde, printre altele, de cadrul de reglementare european. Întrebată dacă există noutăți privind acest proiect, Adt nu a oferit detalii suplimentare: „Rămâneți pe fază”, a spus ea.

Declarațiile lui Adt vin în contextul în care șeful Automobile Dacia, Mihai Bordeanu, a avertizat că Uzina Dacia de la Mioveni riscă să piardă producția viitoarelor generații Duster și Bigster dacă nu își îmbunătățește competitivitatea. Aproximativ 1.700 de angajați au părăsit compania începând de anul trecut.

Lucrurile nu stau mai bine nici la Volkswagen, unde presiunea asupra industriei auto europene se traduce printr-un amplu program de restructurare. Grupul german a aprobat recent un nou plan de transformare care prevede reducerea efectivelor cu aproximativ 50.000 de posturi, jumătate dintre acestea urmând să fie eliminate în Germania. Măsura se adaugă programelor de reducere a personalului deja convenite în ultimii ani.