Dacia Mioveni, în pericol să piardă viitoarele modele Renault. Mihai Bordeanu, șeful Dacia, cere măsuri urgente din partea Guvernului: „Nu avem nicio viziune”

Imagine din interiorul uzinei Dacia Mioveni. Sursa foto: Agerpres

Uzina Dacia de la Mioveni riscă să piardă producția viitoarelor generații Duster și Bigster dacă nu își îmbunătățește competitivitatea, avertizează șeful Automobile Dacia, Mihai Bordeanu. În timp ce producția este estimată să scadă cu două cifre în 2026, Mihai Bordeanu a precizat că aproximativ 1.700 de angajați au părăsit compania începând de anul trecut.

Uzina Dacia de la Mioveni se confruntă cu probleme tot mai serioase de competitivitate în raport cu celelalte fabrici ale Renault Group. Conducerea Dacia avertizează că producția ar putea scădea cu două cifre anul acesta, în timp ce aproximativ 1.700 de angajați au părăsit compania începând de anul trecut.

În plus, viitorul uzinei rămâne incert. Renault Group nu a luat încă o decizie privind producția la Mioveni a următoarelor generații Duster și Bigster.

Uzine Renault în alte țări, în timp ce Mioveniul rămâne fără proiecte noi

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent și nu avem nicio viziune”, a declarat Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, potrivit Profit.

Mihai Bordeanu atrage atenția asupra dezechilibrelor economice care au afectat competitivitatea uzinei românești. El spune că problema nu este doar legată de obținerea unor modele noi, ci, mai ales, de capacitatea Mioveniului de a păstra producția actuală și de a convinge grupul Renault că uzina poate rămâne competitivă pe termen lung.

În ultimii ani, mai multe decizii ale grupului au alimentat îngrijorările. Producția modelelor Sandero și Jogger a fost mutată în Maroc, modelul Striker a fost alocat fabricii din Bursa, Turcia, iar noul Spring va fi produs în Slovenia. În acest context, Mioveniul nu are în prezent nicio veste concretă privind atribuirea unor produse noi.

CEO-ul Renault a vizitat România la începutul verii și a transmis că sunt necesare măsuri pentru ca uzina să își recapete competitivitatea.

Prioritatea Dacia rămâne păstrarea producției Duster și Bigster la Mioveni

„Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Sigur că continuăm să producem Bigster și Duster însă deciziile referitoare la următoarele generații nu s-au luat. Cumva mingea e în terenul Guvernului român să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate, da, ca să știți că mie îmi place fotbalul. Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”, a spus Mihai Bordeanu.

Prioritatea pentru Mioveni nu este neapărat atragerea unui al treilea model, ci păstrarea producției Duster și Bigster și după schimbarea generațiilor, a mai precizat el.

„Problema e să le menținem pe cele două. Prioritatea viitorului nu ține de numărul cardinal, de câte modele o să producem. Ține de competitivitate la limită, noi putem să producem și numai Bigster - exagerez aici, dar imaginați-vă o marcă Dacia la nivel mondial de un milion jumate de mașini, în care uzina de la Pitești produce 350.000 de Bigster. E asta ar fi bine raportat la ziua de azi, dar nu e bine, deci nu e pentru mine neapărat o poveste legată de modele noi. Eo poveste legată de proiecte și de angajament. Și că acolo lucrurile vor continua, mă refer la noi generații”, a declarat Mihai Bordeanu.

Guvernul, chemat să susțină competitivitatea uzinei de la Mioveni

Nici măcar continuarea producției celor două modele actuale nu este încă garantată pentru generațiile viitoare, a mai semnalat el: „Nu este în momentul de față un al treilea model și, repet, nu numai că nu al treilea model, dar nu avem confirmarea faptului că va fi o nouă generație de Duster sau de Bigster”.

Pentru ca situația să se schimbe, Dacia așteaptă intervenții din partea autorităților, în special în ceea ce privește politicile publice, fiscalitatea și costurile cu energia. Conducerea companiei consideră că țara noastră trebuie să își îmbunătățească rapid poziția competitivă în raport cu celelalte țări în care Renault Group are facilități de producție.

Așteptările Dacia vin în contextul în care, în ultimii ani, competitivitatea României s-a deteriorat, în timp ce alte țări au reușit să își îmbunătățească poziția. Această evoluție pune presiune asupra deciziilor grupului privind alocarea producției.

„Cred că ați văzut declarațiile CEO-ului după vizita din România. El așteaptă niște lucruri relativ simple de zis, dar complicat de făcut în contextul actual și anume o competitivitate în România care să semene mai mult cu cea antipandemică. Treburile astea în continuare sunt relativizate, adică noi ne-am deteriorat și alții s-au ameliorat aici e de fapt problema mea că grupul nu are mai multe variante, să producă ceva în Spania, în Maroc, în Turcia și mai departe. Dacă unul din siturile astea se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu-i bună. Și atunci, încă o dată. Concret, ce așteptăm? Așteptăm un semnal clar de competitivitate, vorbim de energie, subiect vast, așteptăm niște zone de jalon clare”.

Bordeanu: Și uzina de la Mioveni are de rezolvat probleme de eficiență

Pe de altă parte, și uzina de la Mioveni trebuie să reducă anumite costuri și să își îmbunătățească eficiența operațională. Printre problemele identificate se află costurile logistice, dar și cheltuielile asociate proceselor de achiziții. Aceste elemente trebuie reevaluate în următorii ani pentru ca fabrica să poată reveni la un nivel de competitivitate apropiat de cel înregistrat în trecut, a mai punctat Bordeanu.

„Sigur că avem și noi mult de lucru aici e clar, adică sunt logistice, sunt niște costuri pe care le-am tot crescut în ultima vreme. CEO-ul nostru este de formație buyer, super specializat în negocieri. În special în zona asta de buying, vor trebui ameliorate la noi vor trebui ameliorate în strategia din următorii ani, pentru că salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta.

Ar trebui să ajute producția europeană și aici e o dezbatere. Practic la fiecare departament sunt câteva lucruri clare de făcut, care țin de eficiență și de comparația asta, practic, cu perioada 2009, deci cum facem, dacă putem să avem o serie de parametri la nivelul anului 2025 s-au deteriorat. Cum facem să ne întoarcem acolo asta e întrebarea că fiecare dintre noi are încă o temă de casă, iar pe relațiile cu legiuitorul avem și acolo o temă și anume să ducem curba asta cât mai aproape, cum am zis, de punctul respectiv”, a mai spus Mihai Bordeanu.

Și grupul german Volkswagen trece printr-o perioadă dificilă. În luna iulie, VW a anunțat că va reduce numărul de modele oferite cu până la jumătate pentru a reduce costurile și a concura mai bine cu companiile chineze. Mai mult, la finalul lunii iunie, presa internațională reda că Volkswagen ar putea trece prin cea mai amplă restructurare din istoria companiei, cu posibile concedieri de până la 100.000 de angajați la nivel global și închiderea a patru fabrici din Germania.