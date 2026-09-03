UNIFARM intră în top 10 cele mai profitabile companii din România în 2025

Compania Națională UNIFARM S.A., aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, ocupă locul 10 în clasamentul celor mai profitabile companii din România în anul 2025.

Topul a fost realizat pe baza profitului net declarat în situațiile financiare și publicat de Economedia, pe baza datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

"Potrivit clasamentului, UNIFARM S.A. a înregistrat în 2025 un profit net de aproximativ 1 miliard de lei*, după ce în anul 2024 raportase o pierdere de 354,2 milioane de lei. Totodată, compania a realizat în 2025 o cifră de afaceri de 274,4 milioane de lei.

Rezultatul marchează o schimbare majoră în situația financiară a companiei și vine în contextul unui amplu proces de restructurare, reorganizare și stabilizare început în ultimii ani.

Redresare financiară și relansarea activității comerciale

Cifra de afaceri a crescut de la 88,3 milioane de lei în 2022, la 174,6 milioane de lei în 2023 și 188,1 milioane de lei în 2024, iar în 2025 a ajuns la 274,4 milioane de lei, potrivit datelor prezentate în clasamentul Economedia. Compania a comunicat, de asemenea, că la finalul lunii octombrie 2025 cifra de afaceri ajunsese la 221,5 milioane de lei și că procesul de relansare comercială continua.

Un moment esențial al redresării l-a reprezentat și eliminarea obligațiilor restante față de bugetul de stat. În 2025, UNIFARM a anunțat că certificatul de atestare fiscală emis de ANAF confirma inexistența datoriilor la bugetul statului.

UNIFARM – de la pierderi istorice la stabilitate financiară

Intrarea în Top 10 al companiilor cu cele mai mari profituri nete declarate în România reprezintă un indicator important al transformării financiare prin care a trecut compania.

„Rezultatele anului 2025 confirmă că UNIFARM a intrat într-o etapă nouă, caracterizată prin stabilitate financiară, responsabilitate și capacitatea de a-și îndeplini misiunea strategică în sistemul public de sănătate.

Este important să privim acest rezultat în mod corect: profitul net raportat în 2025 a fost influențat de procesul de restructurare a obligațiilor istorice, în timp ce creșterea activității comerciale reflectă redresarea operațională a companiei. Obiectivul nostru este ca această stabilitate să fie transformată în capacitate suplimentară de intervenție și într-un serviciu mai eficient pentru sistemul sanitar și pentru pacienții din România”, a declarat Adrian Marius Dobre, director general – C.N. UNIFARM S.A.

Un rol strategic pentru securitatea sanitară a României

C.N. UNIFARM S.A. are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice și îndeplinește un rol strategic în asigurarea accesului la medicamente și produse medicale necesare sistemului sanitar.

Stabilizarea financiară creează premisele pentru dezvoltarea în continuare a capacității companiei de a reacționa rapid la situații de criză, de a menține disponibilitatea produselor esențiale și de a susține continuitatea actului medical.

Un nou capitol pentru compania farmaceutică a României

C.N. UNIFARM S.A. consideră rezultatul din 2025 un punct de referință în procesul de reconstrucție instituțională și financiară început în ultimii ani.

Compania își propune să valorifice această poziție pentru consolidarea activității comerciale, dezvoltarea capacității logistice, creșterea eficienței și întărirea rolului său strategic în sistemul public de sănătate.

UNIFARM rămâne angajată în misiunea sa de a contribui la securitatea sanitară a României și la asigurarea continuității accesului la medicamente și produse medicale esențiale", conform unui comunicat al UNIFARM de pe site-ul instituției.