Băsescu, avertisment despre marea problemă a României cu PNRR, deficitul și jaloanele: Se poate merge până la încetarea plăților

Traian Băsescu. Foto: Agerpres

Traian Băsescu avertizează că România riscă sancțiuni dacă nu își respectă angajamentele privind PNRR.

Traian Băsescu a avertizat asupra riscurilor pentru România în contextul deficitului excesiv, al jaloanelor din PNRR și al fondurilor. Fostul președinte a explicat că regulile privind deficitul nu pot fi schimbate prin simple negocieri la Bruxelles și că nerespectarea criteriilor poate duce inclusiv la suspendarea plăților. Acesta a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Dragoș Bistriceanu.

"Pâslaru se duce la Bruxelles, vorbește cu un șef de seamă de acolo și modifică criteriile. Nu e așa!"

"A devenit evident că nu se încadrează în criteriile stabilite cu Comisia Europeană și nu doar cu Comisia. În dezbaterea publică e o impresie cum că Pâslaru se duce la Bruxelles, vorbește cu un șef de seamă de acolo și modifică criteriile și așa mai departe. Nu e așa! România când a intrat în procedura de deficit excesiv, a intrat cu un program aprobat de Consiliul European. Nu e un program adoptat de Comisie. E un program adoptat de Consiliul European cu parametrii preciși. Nimeni nu poate schimba parametrii stabiliți de Consiliul European, decât Consiliul în sine și atât. Aici mă refer la ECOFIN. Deci, niște negocieri la Bruxelles nu cred că rezolvă multe probleme. Se poate, în interiorul PNRR-ului, să mai taie unele jaloane. Totuși, nu poți tăia ce s-a început deja și ce a stabilit Consiliul.

"Singurul lucru pe care îl poate negocia..."

În al doilea rând, trebuie să știm că sunt trei parametri stabiliți în tratatul de funcționare al Uniunii Europene. I se mai spune tratatul de la Lisabona. A intrat în vigoare la 3 ianuarie 2009. La acel tratat am lucrat și eu articol cu articol, deci puteți miza că știu destul de bine despre ce e vorba. La articolul 126 din tratat, care este acompaniat de Protocolul numărul 12, se descrie toată procedura de deficit excesiv care vizează maxim 3% deficit bugetar și maximum 60% din PIB în datoria guvernamentală. România nu mai îndeplinește niciunul dintre criterii în momentul de față. Povestea că mă duc la Bruxelles și mai obțin 20 de miliarde ca să mai pun la salarii este o aberație. Trebuie să se întrunească ECOFIN-ul ca să se întâmple o asemenea modificare. Singurul lucru pe care îl poate negocia sunt jaloanele neîndeplinite și care sunt sumele care se taie. Vă mai pot spune, tot din tratat, nu povești, încă un lucru. Țările care nu îndeplinesc cele două criterii, adică 3% deficit bugetar, maxim, și cei 60%, datorie publică, au parte de supraveghere și sancțiuni. Țările din zona euro plătesc procente din PIB, fie 0,1, fie 0,2, în funcție de cât de grave sunt lucrurile, iar țările non-euro plătesc prin reducerea sau chiar suspendarea plăților nu numai din PNRR, dar și din fondurile de coeziune. Se poate merge până la încetarea plăților", a explicat Traian Băsescu.

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