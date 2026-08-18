Unde îți permiți cel mai ușor o locuință în România. Surpriza Bucureștiului și orașele unde salariile nu mai țin pasul cu prețurile

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Locuințele din România se mențin la un nivel de accesibilitate bun, având în vedere faptul că în cele mai multe județe din țară banii pe mai puțin de două luni de muncă pot acoperi costul unui metru pătrat de proprietate, arată calculele Imobiliare.ro.

În Capitală găsești cea mai extinsă ofertă de apartamente și case la vânzare, dar și prețuri în creștere. Câștigurile bucureștenilor, care au urmat de-a lungul timpului un trend ascendent și le depășesc pe cele obținute de restul românilor, reușesc să pondereze în mare parte scumpirile, păstrând accesibilitatea la un nivel favorabil.



Județul Ilfov le oferă cumpărătorilor din regiune alternative de locuire mai generoase cu costuri, de multe ori, considerabil mai scăzute față de cele practicate în Capitală.



Județul Timiș rivalizează cu Bucureștiul în privința accesibilității, iar Sibiul dispune de o piață rezidențială atractivă pentru cumpărători, dar și pentru investitori.



Județe care înglobează unele dintre cele mai mari centre urbane din România - Brașov, Iași, Constanța - rămân în cea mai mare parte pe picior de egalitate.



În Cluj și Dolj întâlnim cel mai redus nivel de accesibilitate în contextul achiziției de locuințe. Se pot observa, însă, diferențe puternice între cele două județe, atât în privința salariilor, cât și în privința evoluției prețurilor apartamentelor și caselor.



Județe precum Caraș-Severin și Harghita au beneficiat în ultima perioadă de investiții importante din sfera privată. Veniturile au crescut, dar prețurile locuințelor sunt în continuare printre cele mai scăzute din țară. Mai mult proprietățile din mediul rural și cele din orașele mai mici ajung să atârne greu în totalul ofertei, scăzând media solicitată cumpărătorilor, motiv pentru care “pe hârtie” gradul de accesibilitate ajunge să fie, într-un scenariu ideal de economisire completă a câștigurilor nete lunare, mai bun decât în alte județe din țară.

“Cu una din cele mai mari rate de proprietari din Europa, locuințele din România rămân încă accesibile, deși există diferențe mari de la o regiune la alta. Dacă Timișoara și Bucureștiul concurează pentru titlul de cel mai accesibil mare oraș al țării, cu mențiunea că în București diversitatea mare a ofertei și excedentul de ofertă pe segmentul ieftin contribuie din plin la prețul mediu al orașului, Cluj-Napoca și Craiova își împart statutul de cel mai puțin accesibile orașe pe piața imobiliară. Totuși, la nivel național, cele mai accesibile județe rămân cele unde oferta imobiliară este alcătuită preponderent din locuințe vechi și unde, per ansamblu, avem o dinamică mai mică”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

O piață rezidențială complexă și cele mai mari salarii din țară

BUCUREȘTI - Indice de accesibilitate: 0,66

Capitala dispune de o piață rezidențială complexă, cu diferențe puternice atât în privința calității, a vechimii, cât și a prețului solicitat la vânzare chiar și de la un cartier la altul. În București întâlnim atât cea mai ieftină zonă din marile orașe pentru cei care își doresc să devină proprietari, cât și zone cu recorduri de preț care depășesc inclusiv costurile de achiziție din Cluj-Napoca.

De la începutul anului 2024, apartamentele și casele s-au apreciat cu 37% pe plan local, ajungând în aprilie la o medie de 2.125 euro/mp, potrivit datelor Imobiliare.ro. Salariile nete câștigate de angajații companiilor cu sediul în Capitală sunt cele mai mari din țară, media acestora fiind apropiată de 1.400 euro/lună, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Cumperi mai mult cu banii tăi la marginea Capitalei - ILFOV - Indice de accesibilitate: 0,69

Județul Ilfov se află cu un pas în fața Capitalei pe scara accesibilității. Prețul mediu solicitat pentru locuințele listate la vânzare (1.596 euro/mp) se menține mai mic față de cel practicat pe piața bucureșteană. Chiar și zona periurbană, mai scumpă, le oferă în mare parte cumpărătorilor oportunitatea de a obține mai mult spațiu cu același buget ca în București sau chiar de a face tranziția de la viața la bloc la cea la curte. Reversul medaliei vine, însă, pe fondul timpului petrecut zilnic pe drumul spre birou și de la birou acasă.



Salarii mari, locuințe ieftine în Timișoara - TIMIȘ - Indice de accesibilitate: 0,66



Un nivel de accesibilitate similar cu cel înregistrat în Capitală poate fi întâlnit și în Timiș. Acesta este unul dintre puținele județe din țară unde salariul mediu net depășește pragul de 1.000 euro/lună. Discutăm, conform datelor INS, despre o medie de 1.193 euro/lună, după o creștere de două cifre în ultimii doi ani. Chiar dacă reședința, Timișoara, crește constant în materie de prețuri reprezentând un adevărat vârf de lance la nivel județean, locuințele sunt încă mai ieftine aici decât în alte centre urbane majore din România. În orașul de pe Bega, apartamentele vechi se vând cu un preț mai mic decât în Brașov sau Constanța, iar până și în cele mai scumpe zone costurile de achiziție se mențin în jurul pragului de jos înregistrat în Cluj-Napoca.



Sibiul, la un pas de județul Timiș. Dar pentru cât timp? SIBIU - Indice de accesibilitate: 0,61



Un indice de accesibilitate superior celor din județe cu centre urbane majore, precum Brașov, Iași și Constanța, se înregistrează în Sibiu. Salariul mediu net depășește și de această dată pragul de 1.000 euro/lună, întâlnit doar în alte cinci județe și în Capitală, pe plan local făcându-se remarcate companii cu renume în industria auto. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele și casele listate la vânzare a ajuns, în aprilie, la valoarea de 1.876 euro/mp, potrivit datelor Imobiliare.ro, și avansează. Orașul Sibiu a intrat deja în atenția marilor investitori din sectorul imobiliar și devine tot mai atractiv pe măsură ce termenul pentru finalizarea autostrăzii care îl va lega de București se apropie.



Unde faci în două luni banii pentru un metru pătrat de locuință?

CONSTANȚA - Indice de accesibilitate 0,50

BRAȘOV - Indice de accesibilitate 0,51

IAȘI - Indice de accesibilitaate 0,57



În trei județe care includ orașe cu piețe rezidențiale majore, mai exact Constanța, Brașov și Iași, câștigi în aproximativ două luni banii de care ai nevoie pentru a cumpăra un metru pătrat de locuință, conform calculelor Imobiliare.ro. Fiecare județ are, totuși, propriile caracteristici. Constanța, de exemplu, rivalizează la preț cu Iași, dar avansul înregistrat la nivelul câștigurilor angajaților de pe plan local a fost unul relativ redus în ultimii ani. În Iași prețurile cresc constant, iar salariile continuă să se mențină peste borna de 1.000 euro/mp, iar în Brașov întâlnim prețuri apropiate de cele din Capitală, dar venituri considerabil mai mici.



Cluj și Dolj, nivel de accesibilitate similar, diferențe puternice - CLUJ, DOLJ - Indice de accesibilitate: 0,46



Gradul de accesibilitate întâlnit în județele Cluj și Dolj este cel mai limitat înregistrat la nivel național. Chiar dacă clujenii câștigă unele dintre cele mai mari salarii din România (1.307 euro/lună net), fiind depășiți la acest capitol doar de bucureșteni, sumele de bani pe care le achită pentru a deveni proprietari sunt foarte consistente. Chiar dacă ritmul a încetinit gradual, prețurile au continuat să avanseze în ultimii ani, iar majorările salariale nu au putut compensa complet aceste creșteri. În Dolj se poate observa, în schimb, un avans puternic la nivelul prețurilor, cu aproape 40% în doi ani, în tandem cu o ofertă aproape înjumătățită. Câștigurile nete obținute lunar de către angajații firmelor din județ nu au avansat semnificativ în același interval de timp. În luna aprilie, de exemplu, salariul mediu net a ajuns în Dolj la circa 930 euro/lună, pragul de 900 euro fiind depășit în aprilie 2024, conform datelor INS.



Salariul acoperă în Caraș-Severin și Harghita costul celei mai mari suprafețe

CARAȘ-SEVERIN - Indice de accesibilitate: 1,11

HARGHITA - Indice de accesibilitate 1,10



Caraș-Severin și Harghita sunt două dintre județele în care cumpărătorii achită cele mai mici sume de bani pentru viitoarele lor locuințe. Oferta este extrem de limitată și există diferențe notabile la acest capitol. În județul din sud-vestul țării prețul mediu solicitat pentru locuințele listate la vânzare a ajuns, în aprilie, la 806 euro/mp, în contextul în care mai bine de jumătate din proprietățile disponibile în piață sunt localizate în general în Reșița, reședința de județ. În Harghita prețul mediu solicitat este chiar mai scăzut, respectiv 760 euro/mp, iar oferta este formată în mare parte din locuințe situate în zona rurală și în orașe mici, doar aproximativ 20% dintre proprietățile disponibile la nivel județean cumpărătorilor fiind localizate în Miercurea Ciuc. Locuințele vechi sunt, totodată, predominante la nivelul ofertei în ambele județe. Și în alte județe care ”pe hârtie” obțin un indice de accesibilitate superior, precum Călărași, Teleorman sau Ialomița cumpărătorii au la dispoziție un număr extrem de limitat de proprietăți, iar ponderea locuințelor aflate în afara orașului reședință de județ este considerabil mai mare în total, situație opusă față de cea întâlnită în județele care includ piețe rezidențiale locale puternice.

În calculul Indicelui de accesibilitate au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică referitoare la câștigul salarial mediu net lunar, sume pentru care s-a realizat conversia leu/euro, și prețurile medii solicitate la vânzare pentru apartamente și case în cele 41 de județe din țară și în Municipiul București, conform anunțurilor publicate pe platforma Imobiliare.