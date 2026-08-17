Cine este, de fapt, vinovatul pentru decizia CCR împotriva lui Dominic Fritz

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a comentat decizia CCR care duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz, iar analistul politic a pus întreaga controversă în legătură cu întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Chirieac susține că modul în care a fost gestionată această întâlnire a creat un scandal uriaș.

Jurnalista Ioana Constantin și analistul politic Bogdan Chirieac au discutat despre efectele deciziei și despre tensiunile care au apărut în jurul CCR.

„E foarte interesant, după întâlnirea de vineri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, astăzi doamna Tănăsescu este schimbată și iată-ne în situația în care Dominic Fritz rămâne fără mandat în 30 de zile. Președintele României nu mai poate întoarce legea în Parlament cum îi cere domnul Fritz, pentru că deja a contestat-o pe acest amendament la CCR. Cine i-a făcut felul lui Dominic Fritz? Unii zic că Bolojan, gurile rele la care mă dau și eu, dar mai sunt alții care zic că din altă zonă îi vine”, spune jurnalista.

Întrebarea din emisiune vine într-un moment în care întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a devenit ea însăși subiect de controversă. CCR a respins speculațiile potrivit cărora discuția ar fi avut legătură cu dosarele aflate pe masa Curții și a susținut că întâlnirile cu reprezentanți ai autorității executive au vizat exclusiv chestiuni instituționale.

Tocmai această suprapunere de evenimente a alimentat suspiciuni și interpretări în spațiul public. Mai întâi, întâlnirea. Apoi, criticile. După aceea, schimbarea judecătorului raportor. În final, verdictul CCR care păstrează în vigoare prevederea ce afectează mandatul lui Dominic Fritz.

Analistul politic Bogdan Chirieac a susținut că Ilie Bolojan a gestionat greșit întâlnirea cu Simina Tănăsescu și că lipsa unei comunicări oficiale a transformat o discuție care putea fi explicată instituțional într-un scandal public.

„Faptul că onorata Curte Constituțională a dat acest verdict este fără îndoială o greșeală și greșeala este a domnului Bolojan. Fiindcă dacă anunța întâlnirea în mod oficial pe site-ul Guvernului cu doamna Simina Tănăsescu pe motiv că sunt legi importante care trebuie să treacă pe la CCR, de care depind vreo 4 miliarde de euro de încasat de România din PNRR, atunci nimeni nu putea să spună nimic. Dar întâlnirea a provocat un imens scandal de presă și atunci onorata Curte Constituțională a trebuit probabil să schimbe verdictul. Nu știu dacă acesta era verdictul inițial, dar în fața presiunii opiniei publice a trebuit să-l invalideze pe domnul Dominic Fritz. Nu știu de ce era atât de important ca domnul Dominic Fritz să fie și primar la Timișoara, fiindcă el rămâne președintele USR”, a explicat Chirieac la B1 TV.

„Ne pregătim de congres?”

Ioana Constantin a dus apoi discuția într-o altă direcție. Dacă Dominic Fritz pierde funcția de primar, rămâne întrebarea ce se va întâmpla cu poziția sa din fruntea USR.

„Credeți? Sau ne pregătim de congres? Și fiecare dintre palate are candidatul său la USR?”, întreabă jurnalista.

Bogdan Chirieac a spus că se așteaptă ca Fritz să rămână la conducerea USR.

„Ei (n.r. - cei din USR) consideră că s-a făcut o mare nedreptate. Probabil Curtea Constituțională este dirijată de PSD. O prostie, dar nu are importanță. Cu cât prostia e mai mare, cu atât poate fi mai ușor crezută. Și în felul acesta l-au invalidat pe Excelența Sa primarul Dominic Fritz. Deci, eu cred că rămâne președintele USR. De fapt, președintele USR este același Ilie Bolojan”, punctează analistul politic.

Pentru Bogdan Chirieac, problema rămâne modul în care Ilie Bolojan a gestionat întâlnirea cu Simina Tănăsescu.

„Problema este că Ilie Bolojan, care are o mulțime de bube negre în momentul acesta, și-a mai asumat una, o tinichea de coadă, asta cu întâlnirea neoficială cu Simina Tănăsescu. La doamna Simina Tănăsescu nu se pune. Să nu credeți că va demisiona sau va suferi o repercusiune. Rămâne în poziția pe care o are la CCR și poate servi cauza altădată când presa curioasă nu va afla de această întâlnire”, spune analistul.

Dominic Fritz acuză un „abuz de putere” și anunță că merge la CEDO

După decizia CCR, Dominic Fritz a reacționat dur. Liderul USR susține că prevederea validată de Curte îl poate sancționa pentru o situație juridică anterioară intrării în vigoare a noii legi.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, spune Fritz.

El a anunțat și intenția de a ataca situația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Voi ataca decizia la CEDO, acolo unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”.