De ce premierul tehnocrat poate fi un „măr otrăvit“. Chirieac arată cum ne-am putea trezi, din nou, cu Ilie Bolojan premier

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Refuzul PSD de a accepta un premier tehnocrat ascunde oare ceva? Revenirea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria? La B1 TV, Bogdan Chirieac a spus: „Dacă vrea tehnocrat, domnul Bolojan nu e tehnocrat? Eu cred că este un tehnocrat. De asta a spus PSD-ul că nu votează tehnocrați, că se teme că în locul tehnocratului apare domnul Ilie Bolojan”.

Discuția a pornit de la zvonurile recente legate de o posibilă nominalizare a lui Luca Niculescu și de jocul practicat de politicieni, iar jurnalista Ioana Constantin a întrebat:

„E cacealma? Ce se desfășoară, domnule Chirieac? Bolojan și Grindeanu spun că ei nu știu de Luca Niculescu, dar în orice caz, PSD-știi nu votează tehnocrați, PNL-iștii s-au răzgândit a mia oara, acum vor tehnocrați. Nu mai știe nimeni care-i adevărul. AUR-ul își face majoritatea în Parlament ca să-i fure lui Grindeanu voturile de la suveraniști? Nu pare că cineva se grăbește spre guvern, real”.

Răspunsul a venit într-o notă de ironie amară, Bogdan Chirieac taxând scenele melodramatice oferite publicului de liderul liberal Ilie Bolojan: „Haideți, doamna Constantin, că l-am auzit pe domnul Bolojan cum a spus cum și-a luat la revedere de la femeile de serviciu din Palatul Victoria. Cum spuneți așa ceva?”

Replica Ioanei Constantin a întregit imaginea: „Am lăcrimat și eu și cred că acum e la metro acolo la covrigi, acolo are birou improvizat. Dacă ne ducem acum, îl găsim acolo”.

Bogdan Chirieac: „Noi suntem bătaia de joc”

Dincolo de ironii, realitatea din România este tristă. Guvernul interimar este legat de mâini și de picioare, incapabil să adopte o rectificare bugetară fără de care marile servicii publice riscă blocajul. Analistul Bogdan Chirieac a arătat de ce politicienii nu vor să intre la guvernare și a avertizat că nemulțumirile din societate stau să explodeze.

„Dacă vrea tehnocrat, domnul Bolojan nu e tehnocrat? Eu cred că este un tehnocrat. Deci, dacă ar fi propus domnul Bolojan în calitate de tehnocrat, PNL-ul cred că ar vota. Și USR-ul ar vota în cazul acesta. Cred că de asta a spus PSD-ul, domnul Grindanu, că nu votează tehnocați, că se teme că în locul tehnocratului apare domnul Ilie Bolojan. E o bătaie de joc, pe scurt. E o bătaie de joc și noi suntem bătaia de joc. Acesta este adevărul. `N-are oamenii metrou din cauza la un bou`, era o copertă faimoasă în Cațavencu, acum 30 de ani. Tot așa cu bugetul, cu banii. Înțeleg că ies cei de la metrou în grevă săptămâna viitoare fiindcă nu mai au bani de salarii de cauza rectificării bugetare. O să iasă și profesorii, că nu sunt numai cei de la metrou, înțeleg că tot sistemul bugetar are o problemă uriașă fiindcă au bugetat venituri mai mari, veniturile nu s-au realizat, dar cheltuielile au crescut cu 24% și e nevoie de rectificare bugetară pe care nu o poate face un guvern interimar. O să facă Parlamentul, o să vedem dacă țin o soluție constituțională. Ceva trebuie făcut, că de asta și domnul Bolojan ar vrea să plece, dar de fapt nu vrea să plece. Deci, ceva trebuie făcut, dar nu știm ce”, explică Chirieac.

Alegerile anticipate: De ce tremură fotoliile din Parlament și cum se negociază supraviețuirea

În fața unui asemenea impas, varianta aruncării țării într-un nou scrutin electoral pare singura ieșire teoretică. Dar oare vrea cu adevărat cineva alegeri anticipate, dincolo de discursurile televizate?

Jurnalista Ioana Constantin a întrebat: „Credeți că se îndreaptă spre anticipate sau se apucă de rectificare în Parlament și o să ne păcălească așa în următoarele luni?”

Bogdan Chirieac a explicat că, în ciuda declarațiilor războinice, parlamentarii se agață cu dinții de mandatele abia începute. Nimeni nu este dispus să riște pierderea privilegiilor.

„Dacă AUR vrea anticipate, cei care au fost în SOS și în POT nu vor anticipate, PSD-ul nu cred că vrea anticipate, doar dacă PNL și USR ar dori anticipate se schimbă lucrurile. Deși și acolo cred că ar fi probleme, fiindcă domnul Bolojan și-ar pune pe listă fix oamenii lui, numai oamenii lui. Orice alt liberal pus de altcineva va trebui să plece. Cred că nu sunt dispuși jumătate dintre parlamentarii PNL să nu mai prindă loc în Parlament după doi ani de mandat. Deci, și anticipatele astea, în afară de AUR care chiar dorește și Bolojan și USR-ul care doresc, sunt pe la mijloc, așa. Cred că guvernul următor, indiferent cine este, are șansă să treacă, numai să nominalizeze domnul președinte Dan pe cineva. Că trece și la o lună pică, asta e altă discuție”, a spus analistul.

Jurnalista Ioana Constantin: „Deși eu cred că în România nu mai are nimeni curaj să mai depună moțiune de cenzură”.

Bogdan Chirieac: „Așa este!”