Siegfried Mureșan, mutarea care schimbă jocul politic: Punctul forte al propunerii PNL-USR-UDMR în salvarea României de la junk

Siegfried Mureșan, propunerea care schimbă jocul politic. Analiza lui Chirieac: Va fi imposibil de digerat pentru PSD / FOTO: Agerpres

Numele lui Siegfried Mureșan intră în prim-planul negocierilor politice după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin ca variantă de premier. Analistul Bogdan Chirieac a explicat la B1 TV că această decizie „va fi imposibil de digerat pentru PSD”.

„Cred că va fi imposibil de digerat pentru PSD. Deși, pe de-o parte, domnul Bolojan și-a călcat pe orgoliu în sensul în care nu mai este el prim-ministru, dar nici PSD-ul nu mai e la guvernare pentru moțiunea de cenzură pe care a introdus-o. Dar, cred că va fi foarte greu de înghițit de către PSD. Deci, PSD rămâne în opoziție și premier este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români. În Partidul Popular European, Siegfried Mureșan este de departe cel mai influent parlamentar din România datorită relației personale foarte bune pe care o are cu președintele partidului, cu domnul Weber. Cred că va fi foarte greu, dar nu imposibil”, susține Chirieac.

Moderatoarea a dus discuția spre expresia folosită de liderul UDMR Kelemen Hunor dacă această mutare poate fi privită ca un „șah mat” politic pentru PSD. Analistul politic a spus că este „șah”, nu și „mat” și că este un moment de presiune maximă pentru social-democrați și că reacția lor va conta mult în perioada următoare.

„Este. Nu știu dacă e mat, că n-am văzut PSD-ul să accepte, dar șah a dat, să știți, șah a dat. În PPE, în momentul acesta, e și PNL-ul, e și UDMR-ul. USR-iștii sunt la Renew, la partidul lui Macron. Nu știu exact unde sunt, că USR-iștii sunt peste tot, ei nu sunt într-un grup anume, din punctul meu de vedere.

Dar faptul că Siegfried Mureșan renunță la mandat pentru un an de zile, înseamnă ceva și PSD ar trebui să-și recunoască o înfrângere politică majoră. Dar e o înfrângere politică pe care ar face-o pentru binele României, că România are nevoie de un guvern.

Și mai e ceva: Siegfried Mureșan cred că are resursele necesare, bazându-se pe Partidul Popular European, să determine Comisia să intervină la agențiile de rating, care, atenție, sunt americane cu acționariat britanic, în așa fel încât să nu cădem în junk. Dacă vom cădea în junk, atunci problemele României vor fi infinit mai mari decât sunt acum și acum sunt uriașe”, explică Bogdan Chirieac.

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Rotativa guvernamentală?

Un alt punct discutat în emisiune privește ideea unei rotative guvernamentale, o formulă politică testată deja în România, dar percepută de mulți ca instabilă și dificil de aplicat.

Moderatoare: „S-ar negocia o rotativă cu Partidul Social-Democrat, foarte interesant, în momentul acesta”.

Bogdan Chirieac: „Și aveți încredere că se va și desfășura rotativă respectivă?”

Moderatoare: „Păi, dacă ne uităm pe rotative, vedem că a fost un eșec total pe scena politică românească aceste inițiative”.

Bogdan Chirieac: „Cam așa e, cum spuneți dumneavoastră”.

Jocul de putere și rolul președintelui

De la rotativă, discuția se mută spre rolul președintelui și influența sa în configurarea executivului. Tema este legată de numirile propuse și de interpretările politice care le însoțesc.

Moderatoare: „Dar foarte interesant cum va muta în acest joc de șah, dacă tot am început în această retorică, președintele României. Pentru că cele două propuneri pe care le-a făcut până acum Nicușor Dan au stat sub spectrul pesedismului, dacă vreți, și acuzații de membrii sau simpatizanți ai PSD-ului în componența ambelor executive, și Eugen Tomac și Adrian Veștea”.

Bogdan Chirieac: „Acum nu putem da crezare propagandei. Eugen Tomac era președintele Partidului Popular European, cred că revine. Este din partidul înființat de Traian Băsescu, care e foarte pesedist. Adrian Veștea e președintele CJ Brașov, PNL-ist de seama, prim-vicepreședinte al PNL. Și el e foarte pesedist. Acum, Siegfried Mureșan, care e și un pic userist, e un pic de la noi, nu doar de la PNL, dacă cumva alunecă, va fi și el pesedist.

Nu cred că Nicușor Dan a încercat să favorizeze PSD. Dacă ar fi vrut asta, ar fi mers direct, din prima zi după demiterea lui Ilie Bolojan, către partidul care are cel mai mare număr de mandate în România, adică PSD. Pica, se ducea la AUR, care e al doilea partid clasat. Pica, avea la dispoziție alegerile anticipate. Deci, nu pot să-l acuz de pesedism. Că face propaganda `președinte Roșu` și `PSDan`, da”.