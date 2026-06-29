Bogdan Chirieac avertizează: ”România poate intra în faliment!”. Criza ROMATSA și riscul care poate paraliza țara

Bogdan Chirieac

Situația economică a României ar trebui să fie subiect de CSAT, susține social-democratul Mihai Fifor. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit pe această temă, și-n contextul posibilului blocaj de la ROMATSA.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la Realitatea Plus, despre situația ROMATSA, care ar paraliza traficul aerien al României, din cauza unei decizii a instanței, în contextul în care social-democratul Mihai Fifor susține și ideea de a discuta în CSAT posibila intrarea în faliment a României, dat fiind blocajul în care se află țara.

”Statul e disfuncțional, falimentar și sper să se mai poată face ceva, deși mă îndoiesc tot mai mult... Intrarea în faliment a țării este deplin posibilă, dacă agențiile de rating ne vor retrograda la junk. În momentul acela investitorii se retrag, băncile sunt obligate să-și mărească capitalul social, în conformitate cu riscul de țară, dobânzile cresc până la cer, leul se depreciază în raport cu euro și țara noastră poate intra în încetare de plată, dacă nu în faliment” avertizează analistul politic Bogdan Chirieac.

În ceea ce privește situația ROMATSA, de natură a agrava și mai mult situația economică și a bloca efectiv spațiul aerian al României, respectiv 2000 de zboruri pe zi, Bogdan Chirieac punctează că ”e o prostie”: ”Nu știu pe ce se bazează instanța de judecată, motivarea deciziei din februarie nefiind publicată nici acum. Dar e bine că CSAT o ia în discuție, înțeleg că și Inspecția Judiciară s-a sesizat. Asta dovedește că, de multe ori, așa cum știm, instanța e nefuncțională. Să vedem pe ce se bazează onorabila instanță”.

”Șansele sunt mici și perspectivele nu sunt luminoase pentru țara noastră. Aici am ajuns”, concluzionează Bogdan Chirieac.

Mesajul lui Mihai Fifor

”(...) Poate nu ar fi rău ca astăzi, pe ordinea de zi a CSAT să se afle și problema extrem de urgentă și complicată a modului în care premierul demis de aproape două luni înțelege să țină țara captivă, generând o vulnerabilitate strategică pentru România.

Ar putea fi o bună ocazie de a se lămuri, la cel mai înalt nivel, dacă afirmațiile atribuite lui Ilie Bolojan privind intenția retrogradării României în categoria junk cu bună știință au vreun fundament sau reprezintă doar simple speculații. Pentru că, dacă o asemenea logică ar exista și dacă reziliența economică a României ar fi pusă în pericol pentru atingerea unor obiective politice care nu au nimic de-a face cu bunăstarea românilor și cu interesul național, după ce economia a fost deja împinsă în recesiune și țara continuă să se confrunte cu dificultăți economice și sociale, atunci am vorbi despre o situație de o gravitate excepțională.

Reziliența economică a României ține de securitatea națională. Ține de CSAT. Este de maximă urgență ca CSAT să lămurească dacă există sau nu o acțiune coordonată care vulnerabilizează interesele fundamentale ale statului român.

Până la această oră, tot ceea ce face premierul demis Bolojan de aproape un an indică fie o nepricepere crasă, fie o agendă paralelă intereselor statului român. Și, în orice variantă, o iresponsabilitate fără margini.

Să ții țara blocată, captivă, doar pentru agenda ta și a grupurilor de interese mufate la banul public depășește cu mult sfera conflictului politic. Suntem deja într-o zonă extrem de periculoasă, iar CSAT ar trebui să se aplece cu toată seriozitatea asupra acestei situații.

România nu își mai poate permite prelungirea acestui blocaj. Deblocarea situației politice a devenit o urgență de securitate națională. Prin deciziile și blocajele pe care le generează, Ilie Bolojan a ajuns să reprezinte el însuși o vulnerabilitate pentru statul român. Pentru că atunci când interesele unui singur om sau ale unui grup ajung să țină captivă o țară într-un moment strategic atât de important, nu mai vorbim doar despre un conflict politic, ci despre o situație care trebuie analizată cu toată seriozitatea de instituțiile statului. România trebuie să revină urgent în matca constituțională” a scris Mihai Fifor, pe Facebook.