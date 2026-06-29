Fără ROMATSA, orice zbor e oprit în spațiul aerian al României: Inspecția Judiciară se autosesizează, după decizia instanței. Subiectul, pe masa CSAT!

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O decizie a instanței ar putea paraliza zborurile din România, la rămânerea sa definitivă. Vorbim despre 2000 de zboruri pe zi!

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după informațiile privind suspendarea certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană.

Curtea de Apel București a decis să suspende, pentru o lună calendaristică, certificatul de furnizare servicii al ROMATSA, instituția care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian. Decizia este din luna februarie, nu este definitivă, nici motivată până în prezent.

Subiectul a fost introdus de urgență pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), de astăzi. Implicațiile asupra securității naționale și traficului aerian sunt majore: fără ROMATSA orice zbor este oprit în spațiul aerian al României!

”Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, anunță Inspecția Judiciară.

Decizia, definitivă, ar închide total spațiul aerien al României, nu doar pentru decolări și aterizări

Subiectul deschide și ședința CSAT de astăzi, de la ora 15:00. Suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA ar putea afecta până la 2.000 de zboruri zilnic, după epuizarea căilor de atac. O astfel de decizie, în eventualitatea în care ar deveni definitivă și executorie, ar închide spațiul aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național, notează HotNews.

Membrii CSAT vor analiza implicațiile suspendării certificatului ROMATSA, a anunțat Președinția.

Decizia produce efecte juridice în momentul rămânerii definitive. ”Până la rămânerea sa definitivă, hotărârea nu produce efecte juridice”, anunța ROMATSA la momentul deciziei.