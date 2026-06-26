Semalul dat de Nicușor Dan vs. strategia lui Ilie Bolojan și a USR: Analiza lui Bogdan Chirieac, în plină criză politică

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a vorbit despre situația politică actuală și a explicat cum ar fi putut fi evitată criza politică.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a explicat că președintele Nicușor Dan ar fi putut evita actuala criză politică dacă ar fi respectat Constituția și legile țării.

„Domnul Nicușor Dan a recunoscut că poate a făcut și greșeli în toată această perioadă de desemnări, de negocieri și de discuții. De ce nu recunosc și liderii politici că au făcut greșeli și să se hotărască cu ce variantă merg, dar să mergem înainte?”, a întrebat jurnalista Marilena Nedelcu.

„Ține de aparatul critic al fiecăruia. Domnul Nicușor Dan e un om foarte inteligent și are un aparat critic. Are și anumite naivități că, totuși, criza asta de două luni de zile i se și datorează.

Dacă nominaliza din primul moment, respectând Constituția și legile țării, nu că le-ar fi încălcat, dar nominaliza de la început partidul de pe locul întâi, apoi de pe locul doi, apoi de pe locul trei și apoi convoca alegeri anticipate. Constituția îi permite să nu dizolve Parlamentul nici după ce pica al doilea guvern. Și rezolvam această problemă. Vă asigur că treceau guvernele, că nu vor să plece din Parlament. Majoritatea parlamentarilor vor să rămână până în 2028”, a spus Bogdan Chirieac.

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L-au înțeles liderii politici pe președintele Nicușor Dan?

Bogdan Chirieac susține că președintele Nicușor Dan a transmis un semnal important prin demersurile pe care le-a făcut pentru rezolvarea crizei politice, însă este de părere că liderii partidelor politice nu au dat încă semne clare că ar fi ajuns la un consens.

„Știm că președintele Nicușor Dan se va întoarce mâine în Polonia. A venit degeaba în țară?”, a întrebat jurnalista Marilena Nedelcu.

„Eu cred că a dat un semnal foarte puternic vizavi de dorința președintelui de a rezolva această criză”, a spus Bogdan Chirieac.

„Liderii politici l-au înțeles?”, a întrebat Marilena Nedelcu.

„Mie nu mi se pare. Poate că au înțeles, poate că o să avem o surpriză plăcută, deși nu mai poate fi plăcută, dar mie nu mi se pare. După declarațiile președintelui de aseară, nu am văzut declarațiile șefilor de partide în care să dea de înțeles că sunt de acord cu președintele și au găsit o soluție”, a spus Bogdan Chirieac.

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Soluția cea mai bună, alegerile anticipate

„Domnul Bolojan și USR-iștii se opun planurilor pe care le au Nicușor Dan, PSD și țara în general”, a spus Marilena Nedelcu.

„Așa este! Și atunci, soluția cea mai bună nu sunt alegerile anticipate? Sigur, e o soluție proastă, nu mă înțelegeți greșit! Dar pentru situația în care ne aflăm, te-ai îmbolnăvit grav și singura soluție e o operațiune chirurgicală grea, complicată, de lungă durată, dar măcar îți dă o șansă la viață. Până la urmă, te duci în această zonă.

În plus, ca să nu introducă moțiunea de cenzură șase luni, era discuția să se facă un plan comun în care domnul Bolojan își impune propriile idei de guvernare: PSD nu are voie să scadă taxele și impozitele, nu are voie să scadă TVA-ul, nu are voie să crească deficitul. Păi deficitul e mai scăzut fiindcă Bolojan nu a plătit facturile statului. Deci o mulțime de companii mari care au investiții cu statul, inclusiv în infrastructură, sunt în faliment că nu au primit bani de luni de zile”, a spus Bogdan Chirieac.

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De ce Ilie Bolojan și USR-iștii nu vor să părăsească puterea

Bogdan Chirieac a explicat că doar președintele Nicușor Dan poate spune de ce Ilie Bolojan și USR-iștii nu vor să plece de la putere.

„Domnul Bolojan și USR-iștii nu vor să părăsească puterea, pentru că știm foarte bine că au început niște contracte, niște negocieri, niște lucruri pe care vor să rămână ei să le termine sau, de fapt, vor doar niște portofolii în continuare? Că poate le dă PSD-ul ceva”, a spus Marilena Nedelcu.

„Aici ne poate spune președintele țării care este cel mai informat om din țară. Dânsul ne poate spune aceste lucruri și până acum a evitat să ne spună care este motivul: e doar orgoliul domnului Bolojan sau mai sunt și alte lucruri aici?

Pot să-mi imaginez că USR-ul nu vrea alt prefect de Timiș pentru că un prefect care nu e USR-ist i-ar putea cere încetarea mandatului domnului Dominic Fritz.

Probabil că și la București, deși nu cred încă în vinovăția lui Ciprian Ciucu, un prefect care nu e USR-ist ar putea să ceară suspendarea, deși Ciucu nu e o problemă, dar Dominic Fritz are condamnare definitivă”, a spus Bogdan Chirieac.

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Ilie Bolojan l-a mințit de două ori pe președintele Nicușor Dan

„Conform întrebărilor și răspunsurilor pe care le-a dat președintele Nicușor Dan, ne-am dat seama că Ilie Bolojan l-a mințit de două ori. Prima dată că votează Guvernul Tomac și a doua oară l-a mințit cu Guvernul PSD monocolor”, a spus Marilena Nedelcu.

„Nu e vina lui Ilie Bolojan. Vina lui Ilie Bolojan e că l-a mințit prima dată. A doua oară, Nicușor Dan trebuia să se aștepte la așa ceva. Ok, am avut încredere în tine prima dată și m-ai întors. A doua oară nu mă mai încred. Ce faci? Ai încredere și a treia oară că promit că trec PSD-ul și nu-l trec? Nu!

Cred că vom intra în vară cu Guvernul interimar Bolojan. E foarte posibil lucrul acesta și o să vedem în continuare ce se întâmplă. Deocamdată nici Sorin Grindeanu nu a evaluat corect orgoliul lui Ilie Bolojan, atunci când a introdus moțiunea de cenzură. Sau te duceai cu curaj la altă soluție, băteai palma cu AUR, că am văzut toți liderii AUR invitați la Ambasada Americii, ceea ce înseamnă că nu mai sunt pro-ruși, sunt pro-americani, ceea ce, pentru mine, dacă ești pro-american e absolut în regulă”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.