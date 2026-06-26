Prima voce din PNL care vorbeşte de alegeri anticipate

Partidul Național Liberal. Sursa foto: Agerpres

După ce mai mulţi lideri AUR au spus că singura soluţie la criza politică actuală este întoarcerea la vot, apare şi prima voce din PNL care vorbeşte despre alegeri anticipate.

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat vineri că negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns din nou în impas, nu din motive de principiu, ci din cauza orgoliilor politice. El susţine că PNL a avut o atitudine "de echilibru şi responsabilitate". Conform lui Sebastian Burduja, se poate ajunge la alegeri anticipate.

"GATA cu „ciocu’ mic și joc de glezne”. Ajunge!

Au trecut 52 de zile. De atât timp țara asta nu are un guvern cu puteri depline. Iar asta nu e o cifră abstractă: înseamnă sărăcie mai mare, inflație mai ridicată, investiții ratate, fonduri europene blocate și datorii care se adună peste generații. Înseamnă o societate tot mai obosită, tot mai dezamăgită și tot mai neîncrezătoare că mai există cineva care pune țara înaintea orgoliului.

Și, ca să fie clar pentru toată lumea cine sunt făptașii și cine sunt complicii lor, am ajuns aici din două cauze:

(1) Cei care au dărâmat guvernul Bolojan au refuzat până acum guvernarea, deși PSD purta prima răspundere pentru „ce se întâmplă după" moțiunea de cenzură pe care au votat-o cot la cot cu AUR.

(2) Încercarea de a impune un premier peste capul PNL și al deciziilor noastre a eșuat lamentabil. Guvernul impus a fost respins luni în Parlament, cu doar 189 de voturi „pentru" din 233 necesare. Partidul Naţional Liberal a rezistat presiunilor și ispitelor, rămânând fidel principiilor și consecvent cu hotărârile sale.

După acest eșec, PNL a venit cu singura opțiune responsabilă: dacă nu se poate vota un guvern cu majoritate parlamentară asumată, atunci putem susține un guvern minoritar. Asta NU înseamnă un cec în alb. Înseamnă un acord cu linii roșii clare: PNRR, fonduri europene, deficit sub control. Lucruri de bun simț.

Cum au răspuns ceilalți actori politici?

PSD a decretat, ca pe vremuri, „ciocu' mic și joc de glezne", de parcă ar avea 60% din mandate în Parlament și tot pe-atât în sondaje. Nu votează decât un guvern PSD, cu program PSD, cu miniștri PSD. Dacă aveți impresia că sunteți în poziția de a veni cu condiții și ultimatumuri, e indicat să comandați un sondaj pe bune.

USR a ieșit cu o linie la fel de hard: „nu votăm guvern cu PSD". Înțeleg jocul politic, mai ales în raport cu poziția PNL de echilibru și responsabilitate. Doar că e un joc ieftin. Pentru că în Parlament aritmetica e clară: un guvern minoritar nu trece decât cu voturile celeilalte „tabere" sau/și cu voturile AUR. Nu există a treia variantă. Oricine pretinde altceva vă minte în față.

Iar rezultatul acestor poziționări l-am văzut din nou ieri: negocierile s-au blocat. Din nou. Nu pe principii, pe orgolii și pe „care pe care”. Președintele așteaptă concluziile azi, Parlamentul intră în vacanță pe 30 iunie, iar țara rămâne, încă o dată, în aer.

E clar pentru toată lumea că dărâmarea guvernului Ilie Bolojan a fost o eroare strategică majoră. A aruncat țara într-o criză politică gravă, care cere o soluție tot politică, dincolo de orgolii. Numai că orgoliile rămân prea mari pentru politicieni mărunți.

Și atunci, dacă nimic nu se schimbă? Am mai spus-o: ANTICIPATE. Când clasa politică nu mai poate produce un guvern, soluția morală și constituțională nu e să mai cârpim încă o lună de interimat și improvizație. Soluția e să ne întoarcem la cetățeni. E normal și e sănătos: venim cu cei mai buni oameni în fața lor, le arătăm ce am făcut și ce rămâne de făcut. Nu le promitem luna de pe cer, așa cum fac alții.

Românii nu mai au răbdare cu jocurile de culise și circul aferent. Și au dreptate să nu mai aibă", a transmis Sebastian Burduja pe Facebook.