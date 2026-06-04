CCR dă undă verde programului SAFE. Bogdan Chirieac: „G to G este legal, dar nu neapărat moral”

CCR a decis, joi, că OUG privind instituirea programului SAFE e constituţională. Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea referitoare la Legea de aprobare a modificărilor aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind instituirea Instrumentului Acţiunea pentru securitatea Europei (SAFE). Astfel, s-a stabilit că actul normativ este constituţional.

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, ce au analizat judecătorii CCR în luarea deciziei de astăzi.

Deciziile Guvernului privind SAFE și atribuirea directă, explicate de Bogdan Chirieac

"În momentul în care s-a hotărât, la nivel guvernamental, și s-a dat hotărâre de Guvern de atribuire directă, e așa-numitul "G to G - government-to-government agreements" și e conform legii lucrul acesta. A, că nu este moral, că nu este în interesul României, da, dar nu înseamnă că este ilegal. Deci, Curtea Constituțională a analizat de data asta legea, nu oportunitatea, efectele. Este legal, este lege în România în care guvernele hotărăsc să ocolească licitațiile, mai ales pentru zone de apărare. Cred că sunt trecute în lege capitolele care pot fi ocolite de licitație și a hotărât, la nivel guvernamental, că Rheinmetall primește partea leului din tot programul SAFE. Așa a hotărât Guvernul României, ce poți să faci în zona asta?!", a punctat Bogdan Chirieac.

Întrebat despre ipoteza potrivit căreia banii românilor ar putea fi direcționați în alte locuri, analistul politic Bogdan Chirieac a zis că: "Banii pot merge doar în domeniul apărării".

Bogdan Chirieac: Trebuia să luăm exemplul Poloniei

În continuare, Bogdan Chirieac a dat exemplul Poloniei, care și-a dezvoltat industria de apărare în ultimii 15 ani, în timp ce industria militară de stat din România este în declin de peste trei decenii.

"Că trebuia să luăm exemplul Poloniei, care integrează 80% din banii respectivi în industria națională, ceea e bine și economic, dar și militar, pentru că nu umbli după armament și muniție, dacă se întâmplă ceva, asta este altă poveste. Polonezii s-au pregătit cu industria militară timp de 15 ani, România este cu ea în faliment de 35 de ani, vorbim despre industria militară de stat.

Industria militară privată merge foarte bine, are cifră de afaceri de 8 miliarde de euro și angajează 22.000 de oameni. Industria de stat, care este absolut praf, în cea mai mare parte, are cifră de afaceri de 1 miliard și angajează 8.000 de oameni și îi plătește pe acei oameni cu salariul minim pe economie", a conchis Bogdan Chirieac.