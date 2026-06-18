Ultimele calcule înainte de votul din Parlament pentru Guvernul Veștea. Bogdan Chirieac: Aritmetica este simplă, dacă ai trecut de clasa a II-a!

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să formeze o majoritate parlamentară. Bogdan Chirieac vine cu ultimele calcule.

UDMR, USR, PNL și AUR au transmis că nu vor susține guvernul Veștea, iar din rândurile liberalilor Veștea poate strânge doar o parte a voturilor parlamentarilor. Astfel, potrivit ultimelor calcule, Adrian Veștea s-ar putea baza pe doar 180 de voturi de la PSD, neafiliați și grupurile UPR și PACE, în condițiile în care ar avea nevoie de 233 de voturi.

Totuși, negociatorii lui Adrian Veștea spun că sunt pe cale să convingă aproximativ 30 de parlamentari de la PNL, 14 de la AUR și 17 de la Minorități, pentru a avea în jur de 240 de voturi.

Bogdan Chirieac: ”Aritmetica este simplă. Nu ies calculele”

Analistul politic Bogdan Chireac a evidențiat, într-o intervenție telefonică la B1 TV, că aritmetica este simplă, în acest moment, calculele trecerii Guvernului nu ies, având în vedere declarațiile politice făcute de UDMR, AUR, USR și PNL.

”Aritmetica este simplă. Nu ies calculele. Dacă ai trecut de clasa a II-a, normal nu ar mai fi probleme cu adunarea. Prin urmare, nu văd cum ar putea trece Guvernul Veștea, ținând cont de declarațiile făcute de liderii partidelor politice și de felul în care se va vota. AUR și UDMR ies din sală, PNL și USR - prezent, dar nu votez, deci nu se ajunge la urnă.

Nu văd cum s-ar putea aduna cele 233 de voturi necesare, deși România trebuie să aibă un guvern cu puteri depline, în această situație de groapă economică în care am ajuns și cu agențiile de rating la ușă, care ne amenință că ne aruncă în zona junk, ceea ce înseamnă că fondurile de investiții își retrag automat banii din România, ceea ce înseamnă că euro se duce în 10 lei, dacă stăm și ne gândim. Dar nu văd cum se vor aduna 233 de voturi. Putem să adunăm și PSD, electronii liberi și ce grupuri parlamentare s-au mai format, dar tot nu se adună 233 de voturi!”, a spus Bogdan Chirieac.

”Și ce este de făcut? Românii vor să vadă un guvern cu puteri depline, facturi și dobânzi mai mici...”, a întrebat moderatorul B1 TV Alexandru Vlădescu.

Semnalul pe care îl așteaptă piețele internaționale

”Și dacă se face un guvern cu puteri depline, semnalul pe care îl așteaptă piețele internaționale este de continuare a austerității și de strângere în continuare a șurubului, aici suntem. Poate că românii trebuiau să fie mai atenți atunci când guvernele pe care le-au ales au făcut datorii de 240 de miliarde de euro pe an și ne împrumutau 50 de miliarde de euro pe an.

Acum, nu ai ce să faci și multă vreme nu vom avea ce face. Grecia a îndurat, 10-12 ani, până a început să își revină, după criza din 2009. Să fie foarte clar, nu s-a întâmplat peste noapte. Noi suntem în aceeași situație. Ce facem acum? Nu știu, la fel ca toată lumea, ca președintele țării, premierul desemnat sau domnul Sorin Grindeanu. Bolojan pare mai puternic decât restul partidelor din România, având în spate un puternic establishment și resurse nelimitate. Acesta e adevărul (...) Cu privire la cursul euro - leu și la credite, nici Mugur Isărescu... o fi el un magician, dar și magia are limitele sale. Cât poate să țină situația sub control, în condiția în care România nu produce nimic, iar Bolojan a rupt coalana vertebrală a economiei românești?!”, a declarat Bogdan Chirieac.

Veștea nu ar avea majoritate nici în Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților

În plus, Adrian Veștea nu ar avea majoritate nici în Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, fapt ce blochează aprobarea rapidă a calendarului pentru votul de învestire a guvernului.

”Conform unor informații pe surse, Veștea și PSD se pare că nu ajung la un numitor comun pentru ministerele-cheie, iar tabăra lui Veștea se pare că nu are majoritate nici măcar în Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului României (Senat și Camera Deputaților), pentru a trece pe repede înainte calendarul votului. Își doresc un vot accelerat ca duminică, în ziua congresului PNL, Adrian Veștea să fie deja investit”, a spus moderatoarea B1 TV Aneta Sîngeorzan.

”Acesta e planul, să treacă guvernul, cât de repede. Însă, repet, nu văd cum se adună voturile necesare. Poate ne spun domniile lor”, a comentat analistul politic Bogdan Chirieac.

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