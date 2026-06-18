Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
Urmărește dezbaterea live
DCNews Politica Guvernul Veștea depinde de AUR pentru a ajunge la vot, neavând majoritate în Birourile Permanente. Victor Ponta: "Puneți mâna pe telefon și vorbiți cu Simion!"

Guvernul Veștea depinde de AUR pentru a ajunge la vot, neavând majoritate în Birourile Permanente. Victor Ponta: "Puneți mâna pe telefon și vorbiți cu Simion!"

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 18 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
victor ponta
Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Guvernul Veștea nu are majoritate în Birourile Permanente Reunite și depinde AUR pentru a ajunge la vot, susține Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta, acum deputat care face parte din grupul parlamentar Uniți pentru România, spune că Adrian Veștea nu are cum să ajungă la votul din Parlament fără sprijinul AUR, întrucât după ce premierul desemnat depune lista de miniștri și programul de guvernare, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului trebuie să aprobe calendarul, dar Veștea nu ar avea majoritate nici acolo.

"Să terminați cu demagogia și prostirea oamenilor! Guvernul Veștea nu are cum să ajungă măcar la vot în Parlament fără sprijinul AUR!

După ce premierul desemnat trimite la Parlament lista de miniștri și Programul de guvernare, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului trebuie să aprobe calendarul. În aceste Birouri sunt 26 de membri.

Astăzi, 10 sunt de partea Guvernului „Vestea”, iar 12 sunt împotrivă. Cei 4 membri ai AUR înclină balanța!

Așa că lăsați prostiile, analizele de la televizor plătite din bani publici, minciunile „pe surse” și puneți mâna pe telefon să vorbiți cu George Simion! Altfel, doar îi mințiți pe oameni!

Listele din Birourile Permanente Reunite

Birouri Permanente Reunite. Pro Vestea 10 / Pro Bolojan 12 / AUR 4

1. Grindeanu - PSD
2. Intotero - PSD
3. Mihalcea PSD
4. Lungu PSD
5. Simona Bucura PSD
6. Mazilu PSD
7. Stănescu PSD
8. Federovici
9. Dunca PSD
10. Peia - Pace

AUR:
1. Șerban AUR
2. Velcescu AUR
3. Plăeșu AUR
4. Stelea Niculina AUR

Bolojan:
1. Abrudean PNL
2. Coteț PNL
3. Blaga PNL
4. Cozma PNL
5. Drulă USR
6. Ghinea USR
7. Moș PNL
8. Murariu USR
9. Balint UDMR
10. Ganz Minorit
11. Mircescu USR
12. Novak UDMR", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
guvernul vestea
vot parlament
birourile permanente
adrian vestea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Politica
Citește mai multe din Politica
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close