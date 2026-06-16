Oamenii de afaceri liberali, îngrijorați de faptul că România e la un pas de junk. Cataramă, după analiza lui Borza de la DC NEWS: Avem nevoie de un guvern legitim

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Oamenii de afaceri liberali trag un semnal de alarmă privind riscul ca România să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating la junk, fapt care ar aduce efecte economice negative grave, în contextul deficitului, datoriei publice și instabilității politice accentuate.

Invitat la DC News, Remus Borza a vorbit despre tensiunile din PNL și a analizat situația economică a României, care se apropie de un moment financiar critic, existând riscul retrogradării ratingului de țară în categoria „junk”. Președintele COAL a avertizat, într-un dialog cu analistul Bogdan Chirieac la DCNews, că deteriorarea finanțelor publice, încetinirea economiei, inflația ridicată și instabilitatea politică ar putea duce la pierderea statutului de țară recomandată investitorilor dacă nu se instalează un guvern legitim în cel mai scurt timp.

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Viorel Cataramă: „Colegul meu Remus Borza a făcut o analiză foarte documentată a situației economice și a momentului în care vom ajunge în junk ”

Analiza făcută de Remus Borza la DC News a fost apreciată ulterior și de omul de afaceri liberal Viorel Cataramă, în cadrul emisiunii moderate de Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus.

„Colegul meu Remus Borza a făcut o analiză foarte, foarte documentată a situației economice și a momentului în care vom ajunge în junk cu toate consecințele. Prin urmare, este absolut obligatoriu, ca acest guvern trebuie să treacă pentru a avea un guvern legitim”, a spus Viorel Cataramă.

De asemenea, Viorel Cataramă susține că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru formarea guvernului este necesară și constituțională, însă acuză presiuni politice și amenințări în interiorul PNL privind votul și mandatul parlamentarilor. Acesta cere verificarea acestor fapte de către instituțiile competente, considerând că ele afectează stabilitatea politică și interesul național.

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Viorel Cataramă: „Țara are nevoie de un guvern stabil și funcțional"

„Adrian Ioan Veştea a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Numeroși specialiști au apreciat această decizie ca fiind constituțională și profund necesară. În contextul dificil prin care trece România, țara are nevoie de un guvern stabil și funcțional, capabil să își exercite atribuțiile constituționale și să răspundă provocărilor actuale.

Solicitarea adresată de Partidul Naţional Liberal lui Adrian-Ioan Veștea de a renunța la mandat este, în sine, un demers legitim din punct de vedere politic, însă amenințarea cu sancțiuni în cazul refuzului depășește cadrul unei dezbateri politice normale. Aceste amenințări trebuie analizate prin prisma dispozițiilor legale aplicabile.

De asemenea, aceleași presiuni și amenințări au fost îndreptate și împotriva parlamentarilor liberali care ar vota viitorul guvern Veștea. Astfel de practici sunt incompatibile cu exercitarea liberă a mandatului parlamentar și cu principiile statului de drept. Consider că acțiunea grupului condus de Ilie Bolojan este contrară interesului național, întrucât urmărește blocarea constituirii unui guvern stabil într-un moment în care România are nevoie de stabilitate politică și instituțională, menținerea privilegiilor grupului prin perpetuarea stării de interimat și a influenței politice asociate acesteia. Solicit instituțiilor competente să verifice de urgență aceste fapte și să aplice legea în măsura în care vor constata existența unor încălcări ale acesteia”, a mai spus Viorel Cataramă.

România, la un pas de junk

România se află în prezent pe ultima treaptă din categoria investment grade la principalele agenții de rating. S&P Global Ratings a confirmat în luna mai 2026 ratingul României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, fapt care înseamnă că țara rămâne recomandată investițiilor, însă se află foarte aproape de zona speculativă.

Și Fitch a menținut România la BBB-, tot cu perspectivă negativă, în februarie 2026, invocând deteriorarea finanțelor publice, deficitele fiscale mari și creșterea rapidă a datoriei publice. Moody’s are România la Baa3, echivalentul ultimei trepte investment grade, cu perspectivă negativă, după ce a semnalat slăbirea indicatorilor fiscali.

În acest context, avertismentul lui Remus Borza capătă o greutate aparte. El a spus că agențiile de rating nu mai pot ignora mult timp situația fiscală și politică a României: „În 2-3 săptămâni, agențiile de rating, și aici mă refer la Standard & Poor’s, la Fitch și la Moody’s, urmează să ia o decizie în privința României. Noi de vreun an de zile stăm pe un BBB cu minus. Suntem cu perspectivă negativă”.

Află ce ar însemna retrogradarea României în categoria junk pe DC Business.

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