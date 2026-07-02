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DCNews Politica Singura soluție de deblocare a crizei guvernamentale. Bogdan Chirieac: Testul din septembrie pentru Ilie Bolojan. ”Dacă-l trece, vom vorbi despre schimbarea lui în 2027”

Singura soluție de deblocare a crizei guvernamentale. Bogdan Chirieac: Testul din septembrie pentru Ilie Bolojan. ”Dacă-l trece, vom vorbi despre schimbarea lui în 2027”

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 02 Iul 2026
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Ilie Bolojan. foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre criza guvernamentală și singura soluție de deblocare a situației.

Nimeni nu se înțelege cu nimeni în vederea formării unui nou guvern și nu se întrevăd soluții nici măcar pe termen lung. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre criza guvernamentală și inclusiv despre scenariul în care Guvernul Bolojan să meargă înainte, chiar și fără puterea de a da OUG. 

În momentul în care Ilie Bolojan a câștigat - căci domnia sa este în continuare la Palatul Victoria, în ciuda moțiunii de cenzură introdusă de PSD. PSD este în opoziție, a ieșit singur de la guvernare, s-a mai întâmplat asta în 2009, când președinte era Mircea Geoană - nu cred că ”se predă” și spune că o face pentru binele țării. Nu! E Ilie Bolojan cu un guvern care nu poate da OUG-uri și nu văd, cinstit, cine poate schimba asta în lunile următoare. Nu vreau să spun anii următori, pentru că nu știu ce se întâmplă și nu mi-e clară situația socială din toamnă, când mă aștept la mari mișcări. Deocamdată, nu văd de ce ar ceda Puterea, de bună voie, așa cum a făcut-o PSD-ul, dl. Ilie Bolojan” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la B1TV. 

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