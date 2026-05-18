Nicușor Dan, misiune imposibilă. Bogdan Chirieac: Nu vrea nimeni cu nimeni, nici alegeri anticipate

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la B1 TV, printre alte subiecte politice și sondajul recent al INSCOP, cu privire la intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Ce arată sondajul INSCOP

Rezultatele sondajului INSCOP sunt: 38.2% dintre alegători ar vota cu AUR, 20.3% cu PNL, 17.5% cu PSD, 10% cu USR, pentru UDMR ar vota 5% din alegători, pentru SOS Romania – 2.9%, pentru SENS – 2.5%, pentru POT ar vota 1.9% dintre alegători, Independent: 0.9.

Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă că PNL nu pare să fi crescut în popularitate din cauza problemelor economice și a măsurilor recente ale Guvernului Bolojan, în timp ce PSD este afectat de lipsa unei comunicări eficiente despre moțiunea de cenzură și riscurile legate de fondurile PNRR. În privința USR, Bogdan Chirieac a remarcat că partidul nu a înregistrat modificări semnificative în intenția de vot.

Explicațiile creșterii AUR în sondaje

”Analizând calitativ, nu am îndoieli că AUR a crescut, în această perioadă, iar rejectarea AUR la toate nivelurile, inclusiv la nivel prezidențial, inclusiv de toate partidele, cu siguranță i-au adus mai multă simpatie în rândul electoratului. Acum, nu știu cât a crescut PNL, fiindcă Ilie Bolojan a avut probleme mari și raportul de la INS, care nu a fost atât de comentat în presă, a fost devastator. Situația economică a României e cumplită. Toate scăderile, cu tot ce s-a întâmplat, faptul că ne îndreptăm către o recesiune profundă, nu doar una tehnică arată că măsurile luate de Ilie Bolojan nu au fost cele de dorit. Or, acum să crească în simpatie PNL... fiindcă toată lumea are mai puțini bani și sute de mii de oameni au fost concediați în mediul privat... nu cred că a sporit procentajul”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă cu PSD și USR

”Cred că PSD nu stă bine, deoarece nu a explicat suficient măsura introducerii moțiunii de cenzură plus momentul ales, or o făceau anul trecut, în toamnă, când avea sens, or anul acesta, în toamnă, când se termina PNRR. Cred că lumea asta a reținut, că există riscul ca prin această imobilitate administrativă să pierdem miliarde de euro din PNRR. Acum, e vorba că e o pierdere de peste 10 miliarde de euro din PNRR, pentru că ministerele nu se mișcă, nu s-au mișcat nici până acum, darămite în cele 3 luni care mai sunt până la 31 august 2026.

Cred că USR nu a avut motive, nici să crească, nici să scadă, deoarece totul se limitează la Ilie Bolojan, adevăratul lider al progresiștilor din România, deci și al celor din USR, nu doar al peneliștilor, poate e mai puțin lider Bolojan la PNL decât la USR. UDMR-ul și celelalte partide sunt acolo unde ne imaginam că ar trebui să fie. Înainte de începerea negocierilor oficiale arată că nimeni nu vrea cu nimeni, dar nici alegeri anticipate nu vor, ceea ce ne pune într-o lumină extrem de dificilă”, a zis Bogdan Chirieac.

Ecuație politică imposibilă pentru Nicușor Dan?

”Îl pune pe Nicușor Dan să găsească o soluție, până la urmă. Această ecuație matematică, politică, e greu de descifrat pentru matematicianul Nicușor Dan”, a completat moderatorul de la B1.

”Așa cum este prezentată acum, în lumina declarațiilor făcute de liderii partidelor, nu am speculat noi nimic, am mers doar pe informații, ecuația nu poate fi rezolvată, nu are soluție. Da, singurul care poate rezolva ceva este președintele Nicușor Dan”, a spus Bogdan Chirieac.

Varianta unui guvern PSD-UDMR-minorități- parlamentari independenți care provin de la SOS și POT

”Președintele Nicușor Dan l-a întrebat pe Sorin Grindeanu dacă PSD este dispus să își asume guvernarea, iar răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost că da”, a spus moderatoarea de la B1 TV.

”Da, este ceea ce discutam săptămâna trecută, cu toții, când s-a lansat ipoteza formării unei alianțe compusă din PSD-UDMR-minorități și independenții din Parlament, care ar aduna 240 de voturi, fiind nevoie de 233 ca să obții majoritate. Este ceea ce s-a discutat, însă nu e clar dacă UDMR acceptă așa ceva, deoarece e vorba despre independenți care provin de la SOS și POT în Parlament și cât de stabil e un guvern care se bazează pe independenții amintiți, e o întrebare, în condițiile în care situația economică a României e mult mai dificilă azi decât acum 10 luni, iar cine vine la guvernare nu are soluții decât să strângă în continuare șurubul”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce a vrut să evidențieze George Simion la consultările de la Cotroceni

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat și ce a vrut să arate George Simion, la consultările de la Palatul Cotroceni, după ce a dus cu el o broșură, ghidul de guvernare al AUR - Cum să repari greșelile Guvernului Bolojan.

”Principala problemă a AUR acum, în afară de acuzațiile că e partid prorus, dar asta nu mă miră, pentru că, în ultima vreme, am văzut distinși reprezentanți ai USR, care îl acuză pe Nicușor Dan că este prorus. Deci, o gogomănie mai mare nu am putut să aud, în ultimul an. Problema AUR este că pare să nu aibă soluții reale la problemele României. Sigur că au parlamentari, europarlamentari, respectiv Petrișor Peiu în Parlamentul de la București și Georgiana Teodorescu în Parlamentul European, care sunt persoane cerebrale, echilibrate, credibile, dar, în general, AUR nu pare să spună cum reparăm situația economică a României în acest moment, ce tăiem, ce nu tăiem, ce solicităm și, probabil, ideea aceasta cu ghidul de aici a pornit, să vadă lumea că AUR are soluții. Însă acel ghid nu a apărut în presă, pentru a fi supus atenției opiniei publice, ca experții să spună dacă este o soluție bună, viabilă sau nu. Soluțiile domnului Călin Georgescu cu civilizația calului nu prea merg”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.